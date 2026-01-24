Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
ATTUALITÀFerrariInchiesteIncidentiIncidenti stradaliInformazioneLeonardo Del VecchioLombardiaLuxotticaMilano

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in Ferrari

24 Gennaio 2026 - 06:10 Alessandro D’Amato
embed
leonardo maria del vecchio indagine incidente stradale ferrari
leonardo maria del vecchio indagine incidente stradale ferrari
Secondo l'accusa dopo il sinistro avrebbe chiamato un suo ex dipendente spacciandolo per il guidatore. Ma le telecamere lo hanno sbugiardato

Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sostituzione di persona in concorso. E ha dieci punti della patente in meno, anche se non è scattato il sequestro. Il figlio di Leonardo Del Vecchio ha ricevuto un avviso di garanzia nel suo attico di Brera dalla polizia stradale lombarda, guidata dalla dirigente Carlotta Gallo. E a parlare di questa storia è Repubblica, che proprio Lmdv voleva acquisire dagli Elkann. Ma la sua offerta è stata respinta. E lui oggi è l’azionista di maggioranza di Giorno, Nazione e Resto del Carlino e ha il 30% delle quote de Il Giornale.

L’indagine su Leonardo Maria Del Vecchio

L’erede di Del Vecchio è indagato insieme a un uomo della sua security. Secondo la ricostruzione dell’accusa il 16 novembre scorso alle 12.49 Leonardo Maria avrebbe provocato un incidente stradale. Poi avrebbe chiamato un uomo che aveva lavorato per lui in precedenza che si è preso la colpa del sinistro, raccontando agli agenti della stradale di essere lui alla guida. Le telecamere però hanno smentito la storia. Nella sequenza la Ferrari Purosangue 222 di Lmdv si trova sulla Tangenziale est di Milano e va in direzione sud. Il guidatore procede a zig-zag nel traffico. Finché il muso dell’auto urta il posteriore di una Bmw 530 innescando una carambola. Le due auto sbattono più volte sul guardrail prima di accostare in corsia di emergenza.

L’ambulanza

Quando arriva l’ambulanza i sanitari bussano al finestrino della Ferrari. All’interno ci sono due uomini che dicono di stare bene. Il guidatore è un giovane dai lunghi capelli neri con barba folta. L’altra autista al volante della Bmw è la 58enne Rosangela P., che è ferita. Finisce al San Raffaele, anche se in codice verde. Quando però arriva la volante della Polstrada, mezz’ora dopo il botto, lo scenario è cambiato. Nell’abitacolo della Ferrari gli agenti trovano un signore coi capelli a spazzola e il viso rasato: si chiama Daniele O., ha 53 anni, aveva lavorato in passato come “asset protection” a Luxottica. Daniele O. prova ad accendere l’auto ma per errore aziona i tergicristalli. Non riesce nemmeno a trovare il libretto nel cruscotto. Naturalmente la targa e il racconto dell’infermiere, che poi riconoscerà in foto il conducente, puntano invece su Leonardo Maria Del Vecchio.

Ti potrebbe interessare

Le telecamere

Le telecamere permettono di ricostruire tutto. Daniele O. arriva pochi minuti dopo l’incidente, posteggia l’auto 100 metri più avanti, e i due uomini gli lasciano il posto e prendono la sua auto. Il passeggero, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe Marco Talarico (non indagato), amministratore delegato di Lmdv Capital e storico braccio destro di Del Vecchio. Ai poliziotti, l’ex addetto alla sicurezza di Luxottica aveva provato a spiegare: «Il mio amico? Se n’è andato perché ha problemi con la moglie».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Anguillara, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati in casa: ipotesi suicidio

2.

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in Ferrari

3.

Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: «Chiediamo solo umanità»

4.

Federica Torzullo, parla l’uomo che la frequentava: «Quel silenzio al telefono mi ha allarmato. Carlomagno voleva eliminarla dalla sua vita»

5.

Quindicenne trovato morto in un fossato vicino a casa, accanto al corpo la bicicletta: «È stato localizzato con il Gps»

leggi anche
del-vecchio-investimenti-editoria-repubblica-ricavi-acqua-fiuggi
ECONOMIA & LAVORO

Il primo utile della sua holding di partecipazioni, i 357 milioni di debiti garantiti da lui. Leonardo Maria Del Vecchio dopo Twiga, Fiuggi e ristoranti ora pensa all’editoria

Di Franco Bechis
ghenea del vecchio
CULTURA & SPETTACOLO

Madalina Ghenea e l’incubo dello stalker con l’ex Leonardo Maria Del Vecchio: «Impossibile anche lavorare: anch’io ero diventato il bersaglio»

Di Ugo Milano
fedez lazza boem
CULTURA & SPETTACOLO

I soldi messi da Leonardo Maria Del Vecchio e bruciati in pochi mesi. Ricavi giù, perdite lievitate: così la bibita Boem si è bevuta Fedez e Lazza

Di Fosca Bincher