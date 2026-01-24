Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in Ferrari

Secondo l'accusa dopo il sinistro avrebbe chiamato un suo ex dipendente spacciandolo per il guidatore. Ma le telecamere lo hanno sbugiardato

Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sostituzione di persona in concorso. E ha dieci punti della patente in meno, anche se non è scattato il sequestro. Il figlio di Leonardo Del Vecchio ha ricevuto un avviso di garanzia nel suo attico di Brera dalla polizia stradale lombarda, guidata dalla dirigente Carlotta Gallo. E a parlare di questa storia è Repubblica, che proprio Lmdv voleva acquisire dagli Elkann. Ma la sua offerta è stata respinta. E lui oggi è l’azionista di maggioranza di Giorno, Nazione e Resto del Carlino e ha il 30% delle quote de Il Giornale.

L’indagine su Leonardo Maria Del Vecchio

L’erede di Del Vecchio è indagato insieme a un uomo della sua security. Secondo la ricostruzione dell’accusa il 16 novembre scorso alle 12.49 Leonardo Maria avrebbe provocato un incidente stradale. Poi avrebbe chiamato un uomo che aveva lavorato per lui in precedenza che si è preso la colpa del sinistro, raccontando agli agenti della stradale di essere lui alla guida. Le telecamere però hanno smentito la storia. Nella sequenza la Ferrari Purosangue 222 di Lmdv si trova sulla Tangenziale est di Milano e va in direzione sud. Il guidatore procede a zig-zag nel traffico. Finché il muso dell’auto urta il posteriore di una Bmw 530 innescando una carambola. Le due auto sbattono più volte sul guardrail prima di accostare in corsia di emergenza.

L’ambulanza

Quando arriva l’ambulanza i sanitari bussano al finestrino della Ferrari. All’interno ci sono due uomini che dicono di stare bene. Il guidatore è un giovane dai lunghi capelli neri con barba folta. L’altra autista al volante della Bmw è la 58enne Rosangela P., che è ferita. Finisce al San Raffaele, anche se in codice verde. Quando però arriva la volante della Polstrada, mezz’ora dopo il botto, lo scenario è cambiato. Nell’abitacolo della Ferrari gli agenti trovano un signore coi capelli a spazzola e il viso rasato: si chiama Daniele O., ha 53 anni, aveva lavorato in passato come “asset protection” a Luxottica. Daniele O. prova ad accendere l’auto ma per errore aziona i tergicristalli. Non riesce nemmeno a trovare il libretto nel cruscotto. Naturalmente la targa e il racconto dell’infermiere, che poi riconoscerà in foto il conducente, puntano invece su Leonardo Maria Del Vecchio.

Le telecamere

Le telecamere permettono di ricostruire tutto. Daniele O. arriva pochi minuti dopo l’incidente, posteggia l’auto 100 metri più avanti, e i due uomini gli lasciano il posto e prendono la sua auto. Il passeggero, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe Marco Talarico (non indagato), amministratore delegato di Lmdv Capital e storico braccio destro di Del Vecchio. Ai poliziotti, l’ex addetto alla sicurezza di Luxottica aveva provato a spiegare: «Il mio amico? Se n’è andato perché ha problemi con la moglie».