Del Vecchio jr compra il 30% del Giornale, ma l’affare più grosso sta per arrivare: così l’erede Luxottica si sta prendendo un grande gruppo editoriale

Come anticipato da Open, Leonardo Maria Del Vecchio è diventato azionista del quotidiano fondato da Indro Montanelli. Le indiscrezioni sul colpo grosso nell'editoria italia e la trattativa «in esclusiva»

Ora è ufficiale: Leonardo Del Vecchio ha acquistato il 30% de Il Giornale. Come aveva anticipato Open durante le ore calde della trattativa, in una nota della Lmdv capital diffusa dall’agenzia AdnKronos, il family office dell’erede Del Vecchio scrive: «L’ingresso avviene in qualità di investitore di lungo periodo, al fianco dell’azionista di riferimento, con l’obiettivo di rafforzare il progetto industriale del quotidiano e sostenerne l’evoluzione digitale, preservandone al contempo identità, autonomia e linea editoriale». L’azionista di riferimento in questo caso è Editoria Italia del gruppo Angelucci, già editori dei quotidiani Libero e Il Tempo. La quota acquisita da Del Vecchio jr è proprio quella rimasta nelle mani di Paolo Berlusconi, che rimarrebbe tra gli azionisti del quotidiano con un simbolico 5%. Ma l’ingresso di Del Vecchio jr nel mondo dell’editoria non si ferma al quotidiano fondato da Indro Montanelli e per anni di proprietà di Silvio Berlusconi.

Il polo editoriale di Del Vecchio: i quotidiani nazionali e la piattaforma online

È Del Vecchio stesso a sottolineare come Il Giornale sia solo la prima mossa di Lmdv Capital, che mira a puntare sempre di più nel settore dei media e «si affianca all’esclusiva recentemente sottoscritta per l’acquisizione della maggioranza di un gruppo editoriale italiano, attivo su quotidiani e piattaforme digitali a diffusione nazionale e locale. Le due iniziative delineano il primo perimetro del polo editoriale italiano che Leonardo Maria Del Vecchio intende sviluppare come base del proprio futuro piano industriale nei media».

Secondo indiscrezioni, Del Vecchio sarebbe in avanzata trattativa per l’acquisto del pacchetto di maggioranza del gruppo Monrif, che dallo scorso 8 maggio non è più quotato a Borsa italiana dopo il delisting dello stesso editore. Del Vecchio si prepara quindi a diventare il proprietario del terzetto di giornali del Quotidiano Nazionale, quindi Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione, con i relativi siti.

Che cosa vuole fare Del Vecchio Jr con i giornali e i siti: «Basta algoritmi»

Nella nota Lmdv Capital per il momento resta su indicazioni di massima su cosa voglia fare nell’editoria italiana. Per il momento, l’erede di Luxottica «conferma la volontà di investire nel lungo periodo sull’informazione italiana», sottolineando l’importanza di «rafforzare l’editoria italiana con capitale italiano, paziente e industriale. Non possiamo accettare che il futuro dell’informazione venga deciso esclusivamente dagli algoritmi o da piattaforme che non investono nel lavoro giornalistico». L’obiettivo, anticipa la nota, è la costruzione di una «piattaforma editoriale integrata», che si basa sulla valorizzazione di brand storici della stampa, l’accelerazione della trasformazione digitale (con web, app, podcast, video e modelli ad abbonamento) ma anche sull’introduzione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto del lavoro delle redazioni «senza sostituire il ruolo, l’indipendenza e il valore dei giornalisti né ridurre la centralità delle scelte editoriali».