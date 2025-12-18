Dopo il no di Gedi Leonardo Maria Del Vecchio vuole entrare ne «Il Giornale»: vicino l’acquisto del 30% del quotidiano fondato da Montanelli

La nuova scommessa editoriale dell'erede di casa Luxottica. Nella società editrice resterebbe con una partecipazione del 5% anche Paolo Berlusconi

Leonardo Maria Del Vecchio punta Il Giornale. Il quartogenito del fondatore di Luxottica che da tempo cercava di entrare nel settore editoriale è vicino alla chiusura della trattativa con la finanziaria Tosinvest di Antonio e Giampaolo Angelucci per acquistare il 30 per cento del capitale dello storico quotidiano milanese. In base a quanto risulta a Open, nella giornata di giovedì 18 dicembre le parti si sono incontrate a Roma discutendo l’operazione nei dettagli. Da un lato gli Angelucci e dall’altro i vertici di Lmdv Capital partner, in presenza e in collegamento telefonico.

Il 25% rilevato da Paolo Berlusconi e il 5% dagli Angelucci

Il Giornale fondato da Indro Montanelli nel 1974 e poi acquistato da Paolo Berlusconi era passato nelle mani degli Angelucci nella primavera del 2023, quando hanno chiuso una operazione da 35 milioni di euro lasciando al fratello di Silvio Berlusconi ancora il 30% del capitale. Proprio questa quota sarebbe oggetto della trattativa con Lmdv, anche se solo il 25% verrebbe acquistato dall’erede Luxottica che poi rileverebbe l’altro 5 per cento direttamente da Editoria Italia, controllata dalla Finanziaria Tosinvest. L’operazione potrebbe lasciare così ancora nell’azionariato Paolo Berlusconi, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe assumere una carica onoraria all’interno della casa editrice del quotidiano di cui da poco è diventato direttore Tommaso Cerno.

L’interesse di Del Vecchio per l’editoria

Leonardo Maria da mesi stava cercando di ampliare con l’editoria l’area di business della sua holding di partecipazioni, e dopo avere esaminato alcuni dossier con Banca Intesa, aveva provato ad inserirsi nella compravendita di Gedi offrendo per il gruppo controllato da Exor 140 milioni di euro. Ma John Elkann ha rinnovato almeno fino a febbraio 2026 l’esclusiva per trattare solo con i greci di Antenna Group. Ora la scelta di mettere un piede nel settore anche solo con l’acquisto della quota di minoranza nel Giornale. Possibile anche che la partnership editoriale con gli Angelucci possa essere allargata nei prossimi mesi mentre è quasi certo che l’interesse per l’editoria di Lmdv non si fermerà a questa operazione, se andrà in porto senza ostacoli. Lo si capirà meglio nei prossimi giorni.