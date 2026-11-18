La secondogenita Madison ha lo stesso carattere irascibile del genitore, e se la prende in pubblico anche con il fratello Spencer. La famiglia controlla ancora un pacchetto azionario da cui non si può prescindere

Anche se il fondatore, Jensen Huang, da qualche giorno si è dimesso dalla guida del colosso mondiale dei semiconduttori nel gruppo Nvidia c’è praticamente tutta la famiglia Huang, a cominciare dai due figli poco più che trentenni, Spencer (nome cinese Shengbin) e la sorella Madison (nome cinese Minshan) che sono cresciuti giurando che non avrebbero mai seguito le orme del padre. Ma alla fine tutti e due hanno lasciato le strade che avevano scelto e sono diventati dirigenti di Nvidia, certo non fra i meno pagati. Secondo un documento depositato dalla società presso la Sec (la Consob americana), nell’anno fiscale 2026 la figlia Madison ha uno stipendio di 1.232.000 dollari mentre il figlio Spencer guadagna qualcosina in più: 1.320.000 dollari. Non male per una ragazza che voleva diventare chef e sommelier (per cui ha preso pure il diploma nel 2015 a Le Cordon Blue di Londra) e che nel 2020 si è rassegnata ad entrare in Nvidia come stagista. E per un ragazzo che ha aperto un bar a Taiwan (ma andava maluccio e ha dovuto chiudere) e che solo nel 2022 si è rassegnato ad entrare nella società fondata da papà dopo avere detto per anni il più smentito dei «mai».

Madison Huang quando faceva il corso da cordon blue del vino a Londra

La figlia con il marito detta legge in azienda urlando contro tutti

È difficile per Nvidia potersi liberare della famiglia Huang, e non basta certo il passo indietro del fondatore trafitto al cuore dalla misteriosa spia cinese. Il fondatore ha lasciato la carica ma già freme per il ritorno. La figlia Madison è direttrice senior del marketing e del prodotto per le piattaforme di IA fisica. Il marito di Madison, l’ex sciatore svizzero Nico Caprez, sposato lo scorso 26 settembre alle Hawaii con una cerimonia sfarzosa, è stato assunto da Nvidia nel 2024 e a gennaio 2026 è già stato promosso direttore generale e vicepresidente della divisione per la crescita globale della infrastruttura IA, il settore più strategico del colosso. Il figlio Spencer, come scrive la stessa società nel blog aziendale, «guida la strategia di prodotto per l’intero portafoglio di software di robotica di NVIDIA, che spazia dalla simulazione all’apprendimento dei robot, dai dati sintetici ai flussi di lavoro “real-to-sim” e all’infrastruttura necessaria per addestrare, valutare e implementare macchine autonome sempre più capaci». Tutti in posti strategici, e ben consci in questi anni del potere del loro cognome. Soprattutto Madison, che secondo una inchiesta del New York Times, si era autonominata numero due del padre (soprannominata la «zarina»), diventando celebre per le sfuriate continue ai top manager durante le riunioni. In una di queste li ha apostrofati tutti – compreso il fratello Spencer – chiamandoli «facce da morti». In un’altra li avrebbe definiti «pesci rossi». A febbraio in un’altra riunione se l’è presa con la direttrice finanziaria Colette Kress, che ora ha preso ad interim il posto da Ceo di Jensen Huang, definendola «cervo abbagliato dai fari». In un’altra riunione ha riempito la stanza di urla prendendosela con l’ex vicepresidente di Nvidia Jay Puri, accusato di essere «totalmente impreparato». Puri rispose: «Se la smetti di urlare, posso parlare anche io». Ma fu inutile: lasciò la riunione sentendosi male, e sei mesi dopo si dimise dalla società.

Nico Caprez, lo svizzero genero del fondatore

Difficile liberarsi degli Huang con tutte le azioni Nvidia che hanno

C’è un secondo motivo sostanziale per cui è complicato separare Nvidia dal clan familiare: a parte conoscerne tutti i segreti e avere costruito una rete di potere negli Usa e nel mondo legata a loro, gli Huang sono anche azionisti non secondari di quella che era prima dello scandalo la più grande società del mondo per capitalizzazione. Il fondatore Jensen possedeva a inizio anno il 3,58% del capitale, quasi la metà del primo azionista che è il fondo BlackRock con il 7,43%, e devono ancora liberarsi altri pacchetti azionari già assegnati per i risultati ottenuti in anni precedenti (a meno che non vengano revocati dopo lo scandalo). La fondazione benefica di Jensen e della moglie Lori Huang ha un patrimonio netto di 9,6 miliardi di dollari in gran parte basato sulle azioni Nvidia acquistate negli anni.