Ultime notizie BolletteLegge di bilancioMicrosoftUcraina
ESTERICinaDonald TrumpSpionaggioUSAWashington Post

Il Washington Post incastra Trump: «Aveva azioni Nvidia fino a 62 milioni di dollari prima dello scandalo»

16 Novembre 2026 - 17:20 Stefania Carboni
trump nvidia
Le rivelazioni arrivano mentre il presidente Usa difende l'operato dell'ex ceo della big tech Jensen Huang: «Non ha messo a rischio la sicurezza nazionale». E vola verso l'Asia, dove potrebbe incontrare (oltre a Xi e Putin) anche Kim Jong Un
Google Preferred Site

Secondo quanto rivela il Washington Post Donald Trump ha beneficiato del successo di Nvidia, investendo in azioni della società californiana, proprio mentre la sua amministrazione le consentiva di vendere chip avanzati in Cina

Cosa riporta l’inchiesta del Washington Post

Stando ai documenti patrimoniali consultati dal quotidiano statunitense, nel corso del suo secondo mandato il presidente ha effettuato decine di migliaia di operazioni finanziarie, accumulando entro la fine di agosto azioni Nvidia per un valore compreso tra i 13 e i 62 milioni di dollari. Un balzo notevole rispetto alla fine del 2024, quando la partecipazione oscillava tra i 615.000 e gli 1,3 milioni di dollari. Come evidenziato dal Washington Post, la cifra reale potrebbe tuttavia essere ancora superiore, dal momento che i ritardi nella rendicontazione non permettono di conteggiare le transazioni avvenute negli ultimi due mesi.

La linea Trump pro Nvidia

Parallelamente all’espansione del portafoglio presidenziale, l’amministrazione ha adottato una linea favorevole alle attività commerciali dell’azienda californiana. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, Trump ha autorizzato il leader mondiale dei microchip per l’intelligenza artificiale a vendere alcuni dei suoi componenti più avanzati sul mercato cinese, garantendo inoltre a Jensen Huang un canale di accesso privilegiato alla Casa Bianca — culminato lo scorso maggio con un viaggio condiviso a bordo dell’Air Force One in occasione della visita ufficiale in Cina.

Ti potrebbe interessare

Trump continua a difendere Huang

Prima di imbarcarsi per un viaggio diplomatico in Asia, il presidente degli Stati Uniti ha respinto ai microfoni dei giornalisti le ipotesi di una compromissione della sicurezza nazionale legata alla relazione sentimentale tra l’ex amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, e Alice Huang, ex dirigente di alto livello sospettata di attività di spionaggio per conto di Pechino. «La sicurezza non è stata messa a rischio e il nostro Paese è ora più forte che mai», ha dichiarato Trump, blindando al contempo la posizione del segretario al Commercio Howard Lutnick. Quest’ultimo è finito al centro delle critiche per la gestione dei controlli sulle esportazioni dei chip di ultima generazione, ma il capo della Casa Bianca ha ribadito di non avere alcuna intenzione di sostituirlo.

Il viaggio di Trump in Asia

Non solo, Donald Trump potrebbe incontrare anche Kim Jong Un nel suo viaggio in Asia. «Forse», ha detto il presidente parlando con i giornalisti prima della partenza. «Sarà un viaggio importante, vedrò Xi e Putin», ha spiegato. «Potrebbe venire – ha aggiunto – non lo so, dipende dal presidente Xi».

Il nodo dei dazi che imbarazza la Casa Bianca

Sullo sfondo resta il nodo dei controlli doganali e tecnologici gestiti dal Dipartimento al Commercio. Il segretario Howard Lutnick ha infatti evitato di imporre restrizioni nei confronti di Megaspeed, una società con sede a Singapore sospettata di aver aggirato le norme statunitensi dirottando i semiconduttori Nvidia verso la Cina, proprio l’azienda presso la quale ricopriva un ruolo di vertice Alice Huang prima dello scoppio dello scandalo.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Sbranato da una tigre mentre girano un video per TikTok, morto un 19enne: due arresti. «Hanno provato a dire che era stato un cane» – Il video

2.

«Quella sera ho baciato la ragazza che mi piaceva, ma lei non è uscita dalle fiamme», i racconti dei sopravvissuti di Crans-Montana

3.

Tensione Estonia-Russia, chiusi tutti i confini: il sabotaggio sventato e l’ombra dei servizi segreti di Mosca

4.

Netanyahu vuole un governo di unità nazionale e la guerra all’Iran «una volta per tutte». Il muro di Eisenkot e i sospetti: «Vuole restare al potere»

5.

Guerra in Ucraina, Mosca: «Negozieremo per raggiungere gli obiettivi di Putin del 2024». E sull’Ue: «Senza un accordo useremo la forza»

leggi anche

Borse, il blackout di Microsoft e lo scandalo Nvidia affondano il Nasdaq: -0,82% a Wall Street

Le Borse dopo i disagi di Microsoft e gli scandali di Nvidia
ECONOMIA & LAVORO
Di Michela De Marchi Giusto

Nvidia, chi è Christian Lamarco: il 31enne che aveva lanciato l’allarme sei mesi prima dello scandalo

Christian Lamarco, aveva anticipato lo scandalo Nvidia sei mesi fa
ECONOMIA & LAVORO
Di Antonia Verderosa

Nvidia, ancora guai per l’ex Ceo Jensen Huang: «È stato con un’altra dipendente». La spia Alice Huang: «È legata a Huawei»

Jense Huang
ESTERI
Di Giulia Norvegno