Il Washington Post incastra Trump: «Aveva azioni Nvidia fino a 62 milioni di dollari prima dello scandalo»

Le rivelazioni arrivano mentre il presidente Usa difende l'operato dell'ex ceo della big tech Jensen Huang: «Non ha messo a rischio la sicurezza nazionale». E vola verso l'Asia, dove potrebbe incontrare (oltre a Xi e Putin) anche Kim Jong Un

Secondo quanto rivela il Washington Post Donald Trump ha beneficiato del successo di Nvidia, investendo in azioni della società californiana, proprio mentre la sua amministrazione le consentiva di vendere chip avanzati in Cina.

Cosa riporta l’inchiesta del Washington Post

Stando ai documenti patrimoniali consultati dal quotidiano statunitense, nel corso del suo secondo mandato il presidente ha effettuato decine di migliaia di operazioni finanziarie, accumulando entro la fine di agosto azioni Nvidia per un valore compreso tra i 13 e i 62 milioni di dollari. Un balzo notevole rispetto alla fine del 2024, quando la partecipazione oscillava tra i 615.000 e gli 1,3 milioni di dollari. Come evidenziato dal Washington Post, la cifra reale potrebbe tuttavia essere ancora superiore, dal momento che i ritardi nella rendicontazione non permettono di conteggiare le transazioni avvenute negli ultimi due mesi.

La linea Trump pro Nvidia

Parallelamente all’espansione del portafoglio presidenziale, l’amministrazione ha adottato una linea favorevole alle attività commerciali dell’azienda californiana. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, Trump ha autorizzato il leader mondiale dei microchip per l’intelligenza artificiale a vendere alcuni dei suoi componenti più avanzati sul mercato cinese, garantendo inoltre a Jensen Huang un canale di accesso privilegiato alla Casa Bianca — culminato lo scorso maggio con un viaggio condiviso a bordo dell’Air Force One in occasione della visita ufficiale in Cina.

Trump continua a difendere Huang

Prima di imbarcarsi per un viaggio diplomatico in Asia, il presidente degli Stati Uniti ha respinto ai microfoni dei giornalisti le ipotesi di una compromissione della sicurezza nazionale legata alla relazione sentimentale tra l’ex amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, e Alice Huang, ex dirigente di alto livello sospettata di attività di spionaggio per conto di Pechino. «La sicurezza non è stata messa a rischio e il nostro Paese è ora più forte che mai», ha dichiarato Trump, blindando al contempo la posizione del segretario al Commercio Howard Lutnick. Quest’ultimo è finito al centro delle critiche per la gestione dei controlli sulle esportazioni dei chip di ultima generazione, ma il capo della Casa Bianca ha ribadito di non avere alcuna intenzione di sostituirlo.

Il viaggio di Trump in Asia

Non solo, Donald Trump potrebbe incontrare anche Kim Jong Un nel suo viaggio in Asia. «Forse», ha detto il presidente parlando con i giornalisti prima della partenza. «Sarà un viaggio importante, vedrò Xi e Putin», ha spiegato. «Potrebbe venire – ha aggiunto – non lo so, dipende dal presidente Xi».

Il nodo dei dazi che imbarazza la Casa Bianca

Sullo sfondo resta il nodo dei controlli doganali e tecnologici gestiti dal Dipartimento al Commercio. Il segretario Howard Lutnick ha infatti evitato di imporre restrizioni nei confronti di Megaspeed, una società con sede a Singapore sospettata di aver aggirato le norme statunitensi dirottando i semiconduttori Nvidia verso la Cina, proprio l’azienda presso la quale ricopriva un ruolo di vertice Alice Huang prima dello scoppio dello scandalo.