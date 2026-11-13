Borse, il blackout di Microsoft e lo scandalo Nvidia affondano il Nasdaq: -0,82% a Wall Street

Piazza Affari segna un leggero rialzo dello 0,17% grazie alle banche e ai microchip. Bene anche Eni (+1,6%), mentre le tensioni belliche spingono il Brent a 96,93 dollari al barile e il WTI a 89,52 dollari

Bastano un blackout informatico mondiale e i scossoni ai vertici di due grandi aziende tecnologiche per spaventare i mercati finanziari. In questo venerdì 13 novembre, la Borsa di New York era partita con un cauto ottimismo, ma l’umore degli investitori è cambiato in fretta. Molti hanno iniziato a vendere le azioni delle aziende informatiche, facendo scendere il Nasdaq (l’indice che raggruppa proprio i giganti della tecnologia americana) dello 0,82% e lo S&P 500 (il paniere delle 500 maggiori aziende degli Stati Uniti) dello 0,45%. Resiste solo il Dow Jones, l’indice legato alle industrie più tradizionali, resiste appena sopra la parità (+0,08%).

Cos’è successo a Microsfot e Nvidia

A trascinare in basso il settore tecnologico sono due casi. Da una parte Microsoft, che cede l’1,48% a 515,27 dollari a causa di un grave blocco informatico globale che ha mandato in tilt programmi usati ogni giorno da milioni di cittadini, aziende e governi come Outlook e Teams. La società ha confermato che le operazioni di ripristino sono in corso, ma ha avvertito che i ritardi nella ricezione delle e-mail potrebbero protrarsi fino a 48 ore. Dall’altra parte c’è Nvidia, il colosso mondiale dei microchip per l’intelligenza artificiale: dopo aver perso il 12% in una settimana ed essere arrivata a cedere oltre il 5% in giornata, viaggia ora in calo del 2,6%. Il calo è causato dalle dimissioni del fondatore e amministratore delegato Jensen Huang, travolto da uno scandalo per relazioni extraconiugali con una dirigente dell’azienda e con una donna sospettata di essere una spia cinese.

Come sta andando la Borsa di Milano

Le Borse europee, invece, resistono. Piazza Affari segna un leggero rialzo dello 0,17% grazie alle banche e ai microchip: brilla Banco Bpm (+1,6%), che ha aperto le trattative per unire le forze in Italia con il gruppo francese Crédit Agricole, e corre STMicroelectronics (+1,9%) dopo l’annuncio di un piano di investimenti da 10 miliardi di euro nel nostro Paese. Bene anche il lusso con Brunello Cucinelli (+1,57%), mentre arretrano la cantieristica di Fincantieri (-3,02%) e le assicurazioni Generali (-1,62%), nonostante gli ottimi guadagni trimestrali. Sul fronte dei conti pubblici italiani la situazione resta invece tranquilla: lo spread è stabile a 104 punti. Infine, il rafforzamento del dollaro spinge gli investitori verso beni più sicuri, facendo scendere il Bitcoin (la più famosa moneta virtuale) sotto la soglia dei 70 mila dollari.

Sul fronte del petrolio

Sul mercato dell’energia torna a salire il prezzo del petrolio, che favorisce in Borsa il gigante italiano Eni (+1,6%). Le tensioni belliche spingono il Brent (il greggio di riferimento per l’Europa) a 96,93 dollari al barile e il WTI americano a 89,52 dollari, mentre il dollaro forte rispetto all’euro tocca i massimi dalla primavera del 2025.