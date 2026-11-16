Trump-Kim, possibile incontro in Cina: «Dipende dal presidente Xi»

Il presidente americano è partito per l’Asia: prima tappa Manila, poi il vertice Apec a Shenzhen, dove il 19 novembre è atteso il trilaterale con Xi e Putin. Trump: «Abbiamo la possibilità di fare grandi cose»

Durante il viaggio in Asia di questa settimana, Donald Trump potrebbe incontrare anche il leader nordcoreano Kim Jong Un. Lo ha dichiarato lui stesso ai giornalisti questa mattina, prima di salire sul Marine One diretto a Manila, nelle Filippine, la prima tappa di una trasferta asiatica che culminerà il 19 novembre a Shenzhen, in Cina, con il vertice trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin. Lo riporta la testata statunitense Cbs News.

Le dichiarazioni del presidente Donald Trump

Dalla Casa Bianca non è arrivata alcuna conferma sul possibile incontro con Kim Jong Un, che il presidente ha già incontrato tre volte, tutte durante il suo primo mandato. «Potrebbe venire, non lo so. Dipende dal presidente Xi», ha dichiarato Trump. In ogni caso, per il presidente degli Stati Uniti la visita in Cina «Sarà positiva: abbiamo la possibilità di fare grandi cose».

Il trilaterale con Xi e Putin

Il trilaterale con Xi e Putin verterà su disarmo, terre rare e intelligenza artificiale. Secondo quanto emerso finora, invece, per volontà degli Stati Uniti, la guerra russo-ucraina resterebbe fuori dalle discussioni.