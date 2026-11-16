L’ex vice della Nato Minuto Rizzo: «No ai diktat di Putin, ma chiudiamo la guerra. Cedere il Donbass? Vince comunque l’Ucraina» – L’intervista

Il presidente del Nato Defense College a Open: «L'Alleanza non ha mai voluto minacciare la Russia, che accettò la sua espansione. L'Europa? Parli per tutti Antonio Costa»

Indietro tutta: perché tacciano le armi la Nato dovrebbe rinunciare non solo a inglobare l’Ucraina, ma pure a ritirare basi e truppe dai Paesi dell’Europa centro-orientale che vi hanno aderito negli ultimi 30 anni. È il sogno nel cassetto di Vladimir Putin, messo nero su bianco in documenti negoziali fatti circolare la scorsa settimana dai negoziatori di Mosca. Velleità «assurda», dice a Open l’ex vicesegretario generale della Nato Alessandro Minuto Rizzo. Che però intravede nella discussione che si sta intavolando l’opportunità di risolvere finalmente la guerra che dissangua da cinque anni l’Est Europa. Con una sorpresa tutt’altro che piacevole per la Russia: pur se amputata del Donbass, la vincitrice di fatto del conflitto, spiega l’ex consigliere diplomatico di Sergio Mattarella, sarebbe l’Ucraina di Zelensky.

Ambasciatore, Putin vorrebbe ridisegnare nei negoziati l’Europa orientale. Ne ha davvero la forza?

«Questa idea russa di rivedere il quadro sicurezza europeo non è certo una novità di oggi, sentivo fare questi discorsi a Mosca già 15 o 20 anni fa. Certamente si possono prevedere dei patti di non aggressione, si può evitare ci siano armi nucleari o di distruzione di massa in territori vicino alla Russia, cose di questo genere. Ma un cambiamento completo della situazione quale sarebbe?»

L’ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, oggi presidente del Nato Defense College

A sentire Putin, o per lo meno i suoi consiglieri più oltranzisti, un ritiro della Nato dietro la linea di espansione degli ultimi 30 anni.

«Occhio ai bluff, guardiamo alle carte. Si parla tanto del 1997, e allora prendiamo il Nato-Russia Founding Act siglato in quel maggio, aperto e pubblico. La Russia vi accettava il fatto che la Nato aveva avviato un processo di allargamento, ed essa chiariva di non volere affatto minacciare con questo la Russia. La Nato, c’era scritto, non ha “nessuna intenzione, nessun piano e nessuna ragione di dispiegare armi nucleari nei territori dei nuovi membri”, neppure a scopi di stoccaggio, né di posizionare forze militari significative dei vecchi Paesi nei nuovi. Quello che i russi rifiutano di dire è che è dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022 che effettivamente i Paesi della Nato, Italia compresa, hanno disposto forze consistenti sul confine orientale. È stata una conseguenza, non una causa della guerra in Ucraina».

E allora da dove nasce questo «terrore» russo della Nato?

«I russi hanno paura dell’accerchiamento, è sempre stato così. Un giorno proprio in quel periodo accompagnavo l’allora ministro della Difesa Beniamino Andreatta a Mosca: i russi ci parlarono delle loro preoccupazioni per le manovre militari della marina norvegese, che con tutto il rispetto… Se hai paure irrazionali del genere, questo è un complesso di inferiorità, non di superiorità. Teniamone conto per carità, si può dire o spiegare meglio che non c’è alcuna volontà di minacciare la Russia. Ma che i Paesi entrati nella Nato dopo il ’97 rinuncino a starci è assurdo, non ha senso. Anche perché sono sempre stati loro per primi a premere per entrarvi».

Gli Stati Uniti intanto avrebbero sondato la disponibilità dell’Ucraina a cedere il Donbass in cambio dell’ingresso nella Nato. Una proposta realistica o una provocazione?

«Un’ingenuità direi, che è ancora peggio. Tutto quel che la Russia ha fatto in questi anni deriva dal terrore che l’Ucraina entri nella Nato: non credo proprio accetterebbero quest’esito in cambio del Donbass. Nella migliore delle ipotesi quella americana potrebbe essere una furbata per provare a cambiare un po’ il gioco, smuovere il terreno negoziale».

Se non altro sembra che gli americani abbiano convinto la Russia a includere l’Europa nei negoziati. Venerdì a Dublino l’Ue ha scelta di andarci in un inedito formato a sette: Commissione, Consiglio, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia. Ha senso?

«Meglio di niente, ma non è certo un segno di forza. Io penso che l’Ue avrebbe dovuto presentarsi con un nome solo: quello del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. È istituzionalmente al di sopra di tutti, ha il rango per rappresentare l’Ue, parlare con Putin e chiunque altro».

E Kaja Kallas?

«Con tutto il rispetto per lei, non credo sia stata una grande manovra mettere una estone nel ruolo di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza nel pieno della guerra in Ucraina: era chiaro che i russi, a torto o a ragione, non avrebbero voluto parlarci perché la considerano naturalmente anti-russa».

Ma l’Ue oggi ce l’ha una posizione comune da portare al tavolo negoziale?

«Ufficialmente l’Ue è sempre stata coerente nel supporto all’Ucraina, poi però al suo interno ci sono posizioni diverse. All’inizio Polonia e Paesi baltici con la sponda del Regno Unito sostenevano addirittura che la Russia andava vinta – cosa per me incomprensibile – mentre Italia, Francia e Germania hanno sempre puntato a difendere l’Ucraina, mantenere la sua integrità territoriale e democrazia. Nominare una persona come Costa sarebbe servito a unificare le posizioni. Penso però che ora anche i baltici e i polacchi abbiano abbandonato quella velleità perché anche loro sono stufi della guerra: è assurda, dura più della Seconda guerra mondiale e drena un sacco di risorse, è ora di finirla. Eppure…».

Eppure?

«Eppure mi faccia aggiungere che se Zelensky fa un atto di coraggio politico consentitogli dal suo Paese e cede in cambio di solide garanzie una parte del Donbass non occupata dai russi, comunque l’Ucraina esce vincitrice dalla guerra. A febbraio 2022 Putin pensava di conquistarla in tre giorni e cacciare il regime, cinque anni dopo quel Paese rimane sostanzialmente lo stesso, preserva almeno l’80% del suo territorio, più grande della Francia, ha dimostrato di saper resistere preservando la democrazia e ora ha l’esercito più importante d’Europa: secondo me è una vittoria strategica».

Trump avrebbe raggiunto più facilmente l’obiettivo di risolvere il conflitto se si fosse affidato a due diplomatici esperti anziché a due fidi soci d’affari come Kushner e Witkoff?

«Penso di sì: Kushner e Witkoff saranno bravissime persone, ma non è il loro mestiere. Non si può fare una dichiarazione pubblica ogni mezz’ora: se si vuole arrivare a un risultato finale un negoziato così delicato va fatto in modo discreto, estremamente confidenziale».

Nel complesso quindi vede ora una possibilità per l’Europa di trovare un accordo con questa Russia di Putin?

«Certo, gli europei secondo me sono più adatti degli americani a trovare accordi con la Russia, perché la conoscono bene – i tedeschi hanno una storia millenaria di rapporti con la Russia. Certo c’è il problema territoriale del Donbass su cui andrà trovata una qualche soluzione creativa, e c’è quello della sistemazione dell’Europa centrale di cui dicevamo. La rinuncia alla Nato di suoi Paesi membri va escluso, ma quando si inizia a negoziare di solito qualcosa si muove, e le soluzioni si possono trovare».