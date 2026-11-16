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Trump-Xi-Putin, il vertice che per i cinesi sarà «rivoluzionario»

16 Novembre 2026 - 09:44 Alba Romano
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I tre leader si incontreranno il 19 novembre a Shenzhen. La Casa Bianca vuole chiedere la riduzione degli ordigni nucleari. Pechino risponde che dovrebbero cominciare Usa e Russia. Il meeting su terre rare e intelligenza artificiale, ma Trump non vuole che si parli della guerra tra Mosca e Kiev
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Sarà un incontro dal «significato rivoluzionario» e promuoverà «la pace e la stabilità nel mondo». Si parla di quello tra il presidente cinese Xi Jinping, quello degli Stati Uniti Donald Trump e il russo Vladimir Putin. Andrà in scena giovedì 19 novembre nella città meridionale di Shenzhen, nella Cina, sede del vertice APEC di questa settimana. Secondo la Casa Bianca servirà a ridurre gli ordigni nucleari nel mondo. Ma Pechino ha già fatto sapere di non voler parlare di armi con i due paesi che ne hanno le maggiori scorte. La Cina possiede oltre 600 testate, molte meno delle circa 5.000 di Usa e Russia.

L’incontro

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha detto ai giornalisti che a Pechino questo sarebbe stato il primo incontro faccia a faccia tra i capi di stato di Cina, Russia e Stati Uniti. «Si scambieranno opinioni approfondite sulla salvaguardia della pace nel mondo e sulla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le maggiori potenze. E questo è di importanza rivoluzionaria», ha aggiunto.

Nelle circostanze attuali, i tre paesi hanno l’importante responsabilità di cooperare nell’affrontare le sfide globali e nel promuovere la pace e la stabilità nel mondo, ha detto Mao. «Una comunicazione più forte tra Cina, Russia e Stati Uniti, insieme alla gestione delle differenze e alla stabilizzazione delle relazioni» serve «gli interessi di tutti e tre i paesi», ha affermato. Soddisfa inoltre le aspettative della comunità internazionale e contribuisce a «stabilizzare la situazione globale e ad avanzare nel dialogo e nella cooperazione».

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L’ordine del giorno

Mao non ha fornito dettagli su cosa c’è esattamente nell’ordine del giorno dell’incontro trilaterale. Lunedì, parlando a Manila, il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che l’Onu è pronta a sostenere qualsiasi sforzo di denuclearizzazione che possa derivare dal vertice dei tre paesi. La Cina ha affermato che sarebbe più appropriato che Russia e Stati Uniti parlassero direttamente a causa dei loro grandi arsenali. Le Nazioni Unite sostengono da tempo il disarmo nucleare, avvertendo che la crescente tensione geopolitica e la crescente rivalità tra le maggiori potenze hanno alimentato i rischi nucleari globali.

Terre rare e intelligenza artificiale

In vista dell’incontro tra Trump e Xi, Washington ha esortato Pechino ad aumentare le esportazioni di terre rare, sia verso gli Stati Uniti sia verso i loro alleati, tra cui il Giappone. E vuole che i paesi coinvolti intensifichino gli sforzi per proteggere le tecnologie sensibili legate all’intelligenza artificiale, «il cui furto, trasferimento illecito o acquisizione da parte di attori ostili conferirebbe un significativo vantaggio in ambito militare o di intelligence».

La guerra tra Russia e Ucraina

Secondo alcuni funzionari americani Trump vuole invece evitare l’argomento della guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha da parte sua indicato che, durante un recente incontro con Xi Jinping, il leader cinese aveva manifestato una certa «irritazione» all’idea che le discussioni trilaterali potessero evocare l’Ucraina. «Ha esplicitamente sottolineato che si tratta di un conflitto europeo in cui gli Europei devono essere presenti al tavolo dei negoziati», ha dichiarato il capo di Stato tedesco al canale Ard.

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