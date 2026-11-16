Yousef ha preso le distanze dall'organizzazione palestinese e, ospite a Quarta Repubblica, denuncia l'estremismo del gruppo e spiega il rapporto con i partiti occidentali

L’obiettivo finale di Hamas non si ferma alla distruzione di Israele, ma punta alla conquista di Roma e all’instaurazione di un califfato islamico globale, sfruttando la sinistra occidentale come strumento di infiltrazione. È questa la denuncia lanciata da Mosab Hassan Yousef, figlio di uno dei fondatori dell’organizzazione palestinese da cui ha poi preso le distanze, in un’anticipazione dell’intervista in onda questa sera, lunedì 16 novembre, alle 22.45 su Retequattro durante Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro.

L’obiettivo ultimo di Hamas: Roma

Durante il colloquio, Yousef respinge con fermezza la definizione di «combattente» per i membri di Hamas, preferendo quella di «terrorista» a causa degli attacchi indiscriminati contro i civili per scopi politici ed economici. Descrivendo l’organizzazione come «un ambiente fanatico ed estremista», privo di qualsiasi tolleranza verso ciò che contraddice i dettami islamici, l’ex esponente svela un retroscena legato alla propria infanzia e al condizionamento ricevuto nelle moschee e durante le preghiere del venerdì. Secondo il suo racconto, «Roma veniva citata spesso come obiettivo finale; quindi, siamo cresciuti pensando che prima o poi avremmo conquistato Roma». Trovarsi nella Capitale italiana, spiega Yousef, ha risvegliato in lui quei ricordi. Ma specifica che la caduta della città nelle mani dei musulmani non sarebbe una semplice ambizione politica del gruppo, «è la profezia del profeta Maometto: Roma deve prima cadere nelle mani dei musulmani perché arrivi il giorno del giudizio».

Come Yousef spiega il 7 ottobre

Per Yousef, ridurre l’azione di Hamas al solo conflitto israelo-palestinese è segno di profonda ingenuità. L’agenda dell’organizzazione, così come quella dei Fratelli Musulmani e del jihadismo internazionale, si inserisce in un disegno lungo quattordici secoli volto a «controllare il mondo e costruire un califfato islamico», in una logica totalitaria che l’intervistato paragona all’ideologia nazista. A conferma della matrice strettamente religiosa e suprematista del movimento, Yousef richiama gli eventi del 7 ottobre. «Mentre colpivano civili innocenti, non dicevano Palestina libera, ma dicevano Allah Akbar». Un’espressione che, puntualizza, non va tradotta semplicemente come Dio è grande, ma come Allah è più grande: superiore a Gesù, Mosè, Abramo, Buddha e a qualsiasi altra divinità.

Il rapporto con i partiti occidentali

L’ultima parte dell’intervento tocca le dinamiche politiche interne alle democrazie occidentali. Secondo Yousef, gli islamisti considerano la sinistra come un bacino di «utili idioti»: forze politiche democratiche che, per vocazione inclusiva, «vogliono semplicemente aprire la porta a ogni tipo di minoranza e trattano gli islamisti come un’altra minoranza». Pur condividendo molti più valori con gli ambienti conservatori, i movimenti islamisti evitano i partiti di destra, ritenuti troppo rigidi e difficili da penetrare. Scelgono invece di allearsi tatticamente con i progressisti per infiltrarsi nel tessuto sociale e istituzionale, con l’obiettivo dichiarato di rovesciare i rapporti di forza. «Alla fine questa minoranza islamista, quando diventerà maggioranza, schiaccerà ogni minoranza in qualunque sistema riesca a dominare» conclude Yousef.