A Gaza è di nuovo guerra: raid sugli ospedali, un bimbo morto di freddo. L’ira dell’Onu e del Board di Trump: «Basta». Israele: «Colpa di Hamas»

Dieci vittime palestinese in una serie di attacchi israeliani. L'Idf: «Presi di mira terroristi di Hamas». Ma ora anche il Board di Pace perde la pazienza (con entrambi)

È di nuovo guerra a Gaza, almeno per un giorno. Nella notte tra mercoledì e giovedì un attacco israeliano ha preso di mira l’ospedale Nasser di Khan Yunis, provocando la morte di 6 palestinesi e il ferimento di un’altra ventina. L’Idf ha confermato il raid, sostenendo di aver preso di mira Muhammad Abu Ismail, «l’ultimo comandante della Brigata Khan Yunis di Hamas, insieme ad altri terroristi che si nascondevano nell’ospedale» e che «prima dell’attacco sono stati diramati avvertimenti preventivi alla popolazione e sono stati impiegati armamenti di precisione e sistemi di sorveglianza aerea per ridurre al minimo i danni ai civili». Il governo di Gaza, ancora gestito da Hamas, sostiene che nell’attacco sul reparto chirurgico siano morti però anche un chirurgo e un ragazzino di 13 anni. Giovedì Israele ha poi attaccato anche l’ospedale al-Shifa, nella zona occidentale di Gaza City, uccidendo secondo fonti palestinesi altre due persone, un’auto a Deir al-Balah (un morto) e un obiettivo nei pressi del campo rifugiati di Bureji (un altro). Dopo le piogge torrenziali degli scorsi giorni, intanto, a mietere altre vittime è anche il clima.

‼️🏥 Hamas’ exploitation of the Nasser Hospital: The hospital’s second floor serves as a Hamas military HQ, where civilians are not permitted to enter, as it is used by Hamas commanders, including Muhammad Abu Ismail, the Khan Yunis Brigade Commander who was targeted in the… pic.twitter.com/jlHufqyyUo — Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2026

Tende ferme ai valichi di Gaza, un bimbo morto: l’ira dell’Onu

Secondo due fonti palestinesi citate dall’Ansa, un bimbo di nove mesi è morto per ipotermia nella tenda in cui la sua famiglia aveva trovato rifugio sempre a Khan Yunis, nel sud della Striscia. Il medico palestinese che ha esaminato il corpo del bambino ha detto all’Afp che il piccolo «è morto di freddo». Secondo i soccorritori palestinesi salgono così a cinque le vittime del maltempo abbattutosi negli ultimi giorni su Gaza, tra cui tre bambini. L’Onu punta il dito ancora una volta sulle responsabilità di Israele nell’emergenza umanitaria. «L’attesa che si formi un nuovo governo non è una ragione accettabile per ritardare l’arrivo di provviste per l’inverno a Gaza», ha detto il responsabile dell’agenzia umanitaria Onu Tom Fletcher, chiedendo a Israele di aprire tutti i valichi di accesso alla Striscia e consentire alle Ong di operare. Secondo l’Onu ci sono oltre 150mila tende fuori da Gaza pronte per essere consegnate, il cui ingresso nella Striscia lo Stato ebraico non consente. Anche Medici senza Frontiere ha lanciato un appello urgente alle autorità israeliane a «consentire l’ingresso senza ostacoli di provviste salvavita per l’inverno, comprese tende, lenzuola, materiale di rifugio e carburante. Le piogge torrenziali si aggiungono ai molti pericoli che le persone che vivono a Gaza affrontano ogni giorno», dice Msf.

We are appalled and outraged by the Israeli airstrike on Nasser hospital in Gaza, Palestine, last night. We have already treated three people injured in the attack.



It is unconscionable that patients and medical staff are once again being killed and injured inside a hospital, a… — MSF International (@MSF) November 12, 2026

L’ambasciatore israeliano Peled: «Colpa di Hamas»

Israele però respinge le accuse e ribalta la responsabilità su Hamas. «Siamo consapevoli che la situazione resta molto difficile con l’inverno in arrivo», dice l’ambasciatore in Italia Jonathan Peled parlando con alcune testate italiane, tra cui Open. Ma se gli aiuti umanitari non arrivano ai destinatari e più in generale la ricostruzione a Gaza tarda a partire, aggiunge Peled, la colpa è di Hamas. «Il 95% della popolazione palestinese vive nella parte della Striscia controllata da loro, la distribuzione degli aiuti che entrano è loro responsabilità». Insomma, sostiene Peled, lo Stato ebraico pur in transizione di governo è «pienamente impegnato» nell’implementazione del piano Trump, che resta però al palo perché Hamas rifiuta il disarmo, come previsto dal piano. «Speriamo che Italia e il resto della comunità internazionale facciano pressione su Hamas perché smetta di far soffrire la popolazione di Gaza: sono loro che pagano il prezzo», conclude l’ambasciatore israeliano in uscita: spostato all’Onu a Ginevra, sarà presto sostituito a Roma dal diplomatico Lior Haiat.

Il Board di Pace perde la pazienza con Israele e Hamas

Lo stesso Board di Pace messo in piedi da Donald Trump dopo la firma del cessate il fuoco a ottobre 2026 sembra però esasperato dal rimpallo di accuse. La «tragica perdita di vite umane» delle scorse ore dopo l’attacco israeliano a Khan Yunis «sottolinea proprio perché il Piano globale di pace del presidente Trump debba essere attuato immediatamente, senza ulteriori ritardi. In caso contrario, continueremo ad assistere a tragedie nelle quali Hamas denuncia attacchi israeliani deliberati contro gli ospedali, Israele sostiene che Hamas sfrutti queste strutture per operazioni terroristiche e, alla fine, sono i civili innocenti di Gaza a pagarne il prezzo», sostiene in una nota l’organismo sostenuto dagli Usa. «Israele e Hamas devono entrambi rispettare immediatamente gli impegni assunti nell’ambito del Piano globale di pace», è la strigliata del Board di Pace, che chiede che tutte le parti gli conferiscano «l’autorità necessaria per attuare il piano stabilito senza ulteriori ostacoli o ritardi».

In copertina: L’ospedale Nasser di Khan Yunis dopo l’attacco israeliano – 12 novembre 2026 (Ansa/Epa – Haitham Imad)