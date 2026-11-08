Israele, il partito arabo Ra’am apre a un governo con Eisenkot: oggi l’incarico. Emergenza a Gaza: «70mila tende allagate», ma resta il blocco degli aiuti – La diretta

Si aggrava l'emergenza tra gli sfollati a Gaza dopo l'ultima ondata di maltempo. L'Onu rilancia un appello alle autorità israeliane, perché permettano l'ingresso di aiuti e forniture in vista dell'inverno

Il presidente Isaac Herzog conferirà alle 17, ora locale, a Gadi Eisenkot l’incarico di formare il nuovo governo israeliano. Il leader di Yashar è stato invitato alla residenza presidenziale e avrà 28 giorni di tempo, prorogabili di altri 14. Dalle consultazioni sono emersi 67 seggi a favore dell’ex capo di stato maggiore contro i 46 di Netanyahu, mentre per la maggioranza alla Knesset ne servono 61. Decisivo il sostegno dei partiti arabi, anche se il blocco è diviso sull’opportunità di un accordo. Netanyahu ha proposto un governo di unità nazionale. Yashar replica che chi ha diviso il Paese parla di unità solo quando i suoi giorni sono contati e ricorda che «non ha mai rispettato un accordo firmato con partner politici». Per Eisenkot, intanto, «è il momento di formare un governo di emergenza nazionale».

Ra’am pronto a sostenere un governo Eisenkot

Il partito arabo Ra’am voterebbe a favore di un esecutivo Eisenkot anche senza un’intesa di coalizione, riporta Haaretz citando un esponente anonimo, notizia ripresa dal Times of Israel. L’obiettivo è superare lo stallo del blocco di 48 membri, che dipende dall’appoggio del partito ultraortodosso Giudaismo Unito della Torah, evitando contromisure e permettendo di sostituire Netanyahu il prima possibile, anche senza la garanzia di un governo stabile. Sempre secondo Haaretz, la Lista Unita, anch’essa a guida araba, non voterà a favore ma nemmeno agirà per far cadere l’esecutivo. Alcuni esponenti vicini a Eisenkot, però, si oppongono pubblicamente all’idea di affidarsi ai partiti arabi.