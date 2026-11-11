Hamilton visita il valico di Rafah: il pilota Ferrari sostiene la popolazione palestinese e chiede più aiuti umanitari – Il video

Dallo scoppio della guerra, il sette volte campione del mondo si è più volte espresso chiedendo il cessate il fuoco e condannando l’uccisione di migliaia di palestinesi

Ha raggiunto la nona posizione durante il suo 400esimo Gran Premio, quello corso domenica 8 novembre in Brasile. Poi ha tolto la tuta rossa della Ferrari per indossare felpa e jeans scuri e da San Paolo è volato a El Arish, nel Nord del Sinai, in Egitto al confine con Gaza. Così per una mattina Lewis Hamilton ha messo da parte le gare di Formula 1 per guardare al conflitto che da tre anni sta stremando la popolazione palestinese.

Perché Hamilton è andato al confine con Gaza

Già nel 2023 il pilota aveva preso una posizione pubblica sulla situazione nella Striscia, chiedendo il cessate il fuoco e condannando l’uccisione di migliaia di innocenti. Oltre che sollecitare un maggiore accesso agli aiuti umanitari da inviare nei territori colpiti dai bombardamenti. Proprio per questo, nella mattina di martedì 10 novembre Hamilton è atterrato a El Arish ed è stato accolto dal governatore Khaled Megawer. Poi è stato portato al valico di Rafah, dove ha potuto osservare come l’Egitto riceve gli aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese.

Cos’ha fatto al valico di Rafah

Al confine tra Egitto e Gaza, Hamilton non si è presentato come il sette volte campione del mondo, ma come una persona che cerca di capire cosa c’è dietro al conflitto e come la popolazione palestinese può essere aiutata. Ha salutato gli operatori umanitari con l’espressione araba «As-Salamu Alaykum», ovvero «la pace sia con voi». Poi ha parlato con le persone che lavorano nei centri di smistamento. Infine, ha visitato i magazzini della Mezzaluna Rossa Egiziana (ERC) ad Arish, dove sono preparati i carichi di aiuti da inviare alla Striscia.

Con un post su Instagram, il pilota Ferrari ha commentato la sua visita al valico. «Ho visto camion cibo allineati pronti per essere spediti, ma non sono ammessi regolarmente o si affrontano gravi ritardi. Il primo autista in fila con cui ho parlato aveva già aspettato più di 12 ore». Poi al centro logistico, Hamilton ha visto «il duro lavoro degli operatori e anche ciò che viene rifiutato per motivi folli. Sacchetti da letto, kit di pronto soccorso, attrezzature mediche, sedia a rotelle, persino palloni da calcio per bambini». Ribadendo la sua posizione, secondo il pilota «Israele deve soddisfare i suoi obblighi ai sensi del cessate il fuoco e permettere l’ingresso dei camion per l’assistenza. Nessuna scusa». E ancora: «Gli ultimi tre anni di genocidio di Israele a Gaza sono orribili. È un’ingiustizia per le persone che vengono rifiutate la libertà, la sicurezza e la dignità». Questo perché «nessun essere umano dovrebbe essere trattato come se la sua vita contasse meno».





L’impegno di Hamilton nelle guerre

Dall’ottobre 2023 Hamilton chiede con forza un cessate il fuoco permanente in Medio Oriente, rilanciando i gridi d’allarme di UNICEF e Save the Children e sostenendo finanziariamente la Mezzaluna Rossa Palestinese, Medici Senza Frontiere e Save the Children UK. Lo scorso dicembre, in Giordania, ha lavorato sul campo con la Croce Rossa Britannica per confezionare aiuti umanitari e visita i feriti evacuati da Gaza, ricordando che «aiutare è possibile», per quanto complesso. E la sua voce non si ferma: ad Austin ha lanciato un nuovo appello per accendere i riflettori su Congo, Sudan, Siria e Palestina.

Come l’Egitto aiuta la popolazione palestinese

Dopo il cessate il fuoco dell’anno scorso, che ha fermato alcuni combattimenti nella Striscia, El Cairo ha continuato a inviare rifornimenti. Proprio in questi giorni a Rafah si sta organizzando il 308esimo convoglio di aiuti. Ma il carico dei supporti che arrivano a Gaza è molto al di sotto dei 600 camion al giorno concordati come soglia minima. Secondo le prime stime delle Nazioni Unite, oltre 200 mila persone potrebbero aver bisogno di assistenza umanitaria. Inoltre, le piogge di sabato 7 e domenica 8 novembre hanno peggiorato le condizioni di vita dei palestinesi, distruggendo decine di tende e causando ulteriori morti.