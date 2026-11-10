Kimi Antonelli, sfuma il sogno di festeggiare il Mondiale a Imola: la Formula 1 sceglie Abu Dhabi

La decisione: nonostante le incertezze dovute alla guerra, le ultime gare si correranno in Qatar e ad Abu Dhabi. L'amarezza del sindaco di Imola: «Avremmo voluto vivere questo momento storico insieme al neocampione Antonelli»

Sfuma il sogno di riportare la Formula 1 a Imola per celebrare il primo titolo mondiale di Kimi Antonelli. Il campionato 2026 si concluderà regolarmente in Medio Oriente, con il Gran Premio del Qatar in programma il 29 novembre e quello di Abu Dhabi il 6 dicembre. La decisione, maturata dopo settimane di incertezza legate alla guerra nella regione, esclude il ritorno delle monoposto all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, che si era candidato a ospitare la gara conclusiva della stagione. A prendere atto della scelta è il sindaco di Imola, Marco Panieri, che in un post su Instagram esprime il rammarico della città ma assicura che il lavoro per riportare stabilmente il Gran Premio in Emilia-Romagna continuerà.

«Prendiamo atto della volontà, emersa dai media, di confermare gli ultimi Gran Premi della stagione in Qatar e ad Abu Dhabi, alla luce dei progressi nel quadro internazionale», scrive Panieri. «Avremmo voluto vivere questo momento storico insieme al neocampione del mondo Kimi Antonelli, ai team e ai nostri straordinari tifosi. Un sogno condiviso che oggi diventa una nuova energia per il futuro».

Perché Imola sperava di ospitare l’ultima gara

L’ipotesi di un ritorno della Formula 1 a Imola era nata dalle preoccupazioni per la sicurezza dei due Gran Premi in programma in Medio Oriente. Il conflitto che coinvolge l’Iran aveva già costretto gli organizzatori a modificare il calendario della stagione e aveva alimentato i dubbi sulla possibilità di disputare le ultime due gare in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti.

Il circuito di Imola era stato indicato come possibile alternativa ad Abu Dhabi per il weekend del 6 dicembre. La Formula 1 aveva avviato i contatti con gli organizzatori locali e l’autodromo aveva cominciato a prepararsi per un eventuale ritorno del Mondiale. Oggi, martedì 10 novembre, è però arrivata la decisione di rinunciare al piano alternativo e procedere con il calendario previsto.

A confermare la volontà di disputare le due gare in Medio Oriente è stato anche il presidente della Federazione internazionale dell’automobile, Mohammed Ben Sulayem, che sui social ha assicurato che la Formula 1 è pronta per gli appuntamenti in Qatar e ad Abu Dhabi.

Antonelli campione del mondo, ma senza la festa a Imola

Il ritorno della Formula 1 avrebbe avuto un significato particolare per il territorio emiliano: il 1° novembre, a vent’anni, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato matematicamente il suo primo titolo mondiale grazie al terzo posto nel Gran Premio del Messico. Il pilota della Mercedes, originario di Bologna, è diventato il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, riportando il titolo in Italia 73 anni dopo Alberto Ascari.

Imola avrebbe potuto diventare il palcoscenico dell’ultima gara della stagione e della festa per il nuovo campione davanti al pubblico di casa. Una possibilità particolarmente attesa dopo l’esclusione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna dal calendario 2026, annunciata nel giugno 2025. L’ultima edizione della gara sul circuito del Santerno risale al maggio 2025.

Il sindaco: «Il nostro percorso non si ferma»

La rinuncia alla gara di dicembre non chiude, almeno nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, la partita per il futuro dell’autodromo. Panieri assicura che proseguiranno i contatti con le istituzioni e con i vertici dell’automobilismo per cercare di riportare Imola nel calendario mondiale.

«Il nostro percorso per riportare il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna a Imola non si ferma. Insieme al Presidente Michele de Pascale, alla Regione Emilia-Romagna, ad Aci e ai partner istituzionali e sportivi, continueremo a lavorare per valorizzare la nostra Motor Valley e riaffermare la disponibilità di Imola a ospitare la Formula 1», ha spiegato il sindaco.

Un obiettivo che resta aperto anche alla luce delle precedenti dichiarazioni dell’amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, che nel giugno 2025 aveva ipotizzato, a partire dal 2027, un sistema di rotazione tra alcuni circuiti europei storici.