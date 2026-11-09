Nations League, Mancini: «Possiamo giocarci la semifinale». E su Giacomo Calò: «Lo chiameremo quando servirà»

Verso Francia e Belgio, il ct crede nella qualificazione e punta sui giovani. La frecciata ad Assocalciatori e Assoallenatori sulla candidatura di Galliani: «Non hanno fatto una bella figura»

«Per com’è la situazione in questo momento, per come si è evoluta in queste quattro gare, abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione alle semifinali. Che poi la strada sia ancora lunga e che ci sia da lavorare tanto, anche questa è una certezza». Queste le dichiarazioni del ct Roberto Mancini da Coverciano, dove si sono radunati gli Azzurri in attesa dei prossimi appuntamenti contro la Francia (giovedì 12 novembre a San Siro) e il Belgio (domenica 15 novembre a Bruxelles), per difendere il secondo posto nel girone A di Nations League e guadagnare l’accesso alla fase finale.

La replica di Roberto Mancini al procuratore di Giacomo Calò

Poi la replica al procuratore di Giacomo Calò, che aveva criticato la mancata convocazione del suo assistito: «È uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase. Quando servirà lo faremo, ma non perché ce lo dice il suo procuratore», ha spiegato Mancini, sostenendo di avere «l’obbligo di cercare e convocare ragazzi giovani per conoscerli direttamente». «Pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi», ha aggiunto.

Le dichiarazioni su Tresoldi, Chiesa e Zaniolo

Il ct ha parlato anche di Tresoldi e di Chiesa: «Con Nicolò abbiamo parlato sia io che Ranieri. Essendo nato in Italia e con il papà italiano, ci sono possibilità. Ho parlato anche con Federico: non sta giocando con il Liverpool, ma ha 29 anni e tutto il tempo per tornare con noi». Infine su Palma: «Tutte le nazionali provano a prendere giocatori bravi con il doppio passaporto. Penso possa diventare un difensore molto bravo, era in bilico con la Germania. Con lui ci siamo riusciti, con altri giocatori vedremo». In azzurro intanto è tornato Zaniolo. Secondo Mancini : «Oggi non è più un ragazzino, deve fare la differenza. Nel 2018 non c’era molta fiducia all’inizio del mio percorso, ma c’erano giocatori più esperti: oggi ne abbiamo un po’ meno e forse ci vorrà un po’ di più».

Mancini sulla scelta di Assocalciatori e Assoallenatori

Il commissario tecnico ha infine commentato anche la scelta di Assocalciatori e Assoallenatori di candidare Adriano Galliani alle elezioni Figc del prossimo 14 dicembre contro Giovanni Malagò, l’uomo che ha scelto Mancini per la guida della Nazionale: «Sicuramente non hanno fatto una bella figura» ha dichiarato.