Il saluto di Sinner al coach con cui ha vinto tutto, Darren Cahill: «Sei arrivato come allenatore, ma sei diventato molto di più». Ecco chi prenderà il suo posto – Il video

Sui social l'azzurro saluta l'allenatore che lo segue dal 2022 con cui ha vinto due volte Wimbledon, due volte gli Australian Open e gli US Open, diventando numero uno al mondo

«Darren, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un ragazzino alto e magro e pieno di domande. Non mi hai mai dato tutte le risposte, mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei allenatori, ma molto presto sei diventato molto di più». Inizia così il messaggio di addio di Jannik Sinner al suo coach Darren Cahill ai box dell’altoatesino dal 2022. Con lui ha vinto tutto (a parte quei maledetti Roland Garros), diventando anche numero uno al mondo. «Sei stato qualcuno di cui potermi fidare – prosegue l’azzurro – su cui poter contare, un amico. Ricorderò per sempre Melbourne, il primo titolo del Grande Slam, il numero uno, Wimbledon… potrei continuare. Ne abbiamo passate così tante insieme».

Che cosa ha detto Sinner sul suo coach e amico

«Mi avevi detto che avresti smesso dopo il 2025, e in qualche modo non sono riuscito a liberarmi di te – continua il messaggio – Ma non sono i trofei la cosa che ricorderò di più, è tutto ciò che c’è intorno. Le lunghe ore sul campo d’allenamento, i voli, le cene, l’affetto. Anche i giorni in cui tutto sembrava pesante. Sei stato lì per ognuno di essi. Ho sempre saputo di essere in buone mani». «Mi hai insegnato molto,che il tennis è importante, ma non è tutto – ha aggiunto il campione azzurro – che essere un buon giocatore inizia con l’essere una buona persona. E che le cose complicate possono essere semplici. Spero di averti insegnato qualcosa anch’io, come tirare una pallina da golf. Mi mancherà guardare verso il mio box dopo un punto importante e vederti lì. E questa stagione non è finita come volevamo, ma questo non cambia ciò che abbiamo fatto, o quello che questi anni significano per me».«Gran parte di ciò che sono, come giocatore e come persona, lo devo a te. Grazie amico, di tutto. È stato un privilegio» ha concluso Sinner.

Chi prenderà il posto di Cahill

Secondo un’indiscrezione del Times di qualche settimana fa all’angolo di Sinner dovrebbe arrivare lo svedese Magnus Norman che affiancherà Simone Vagnozzi nella preparazione al ritorno sulle scene del campione azzurro dopo il lungo stop legato ai problemi al ginocchio che gli hanno fatto perdere la prima posizione del ranking ai danni di Sacha Zverev. Norman è stato autore delle vittorie di Soderling prima, ma il suo capolavoro l’ha raggiunto con Stan Wawrinka, unico a interrompere il dominio incontrastato dei Big Four.