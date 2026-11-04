Morto dopo lo scontro in campo, parla il portiere Owono: «I giorni più difficili della mia vita» – Il video

Il calciatore dell'Andorra, nella serie B spagnola, rompe il silenzio dopo lo scontro costato la vita all'attaccante del Tenerife De Miguel. Il club chiede rispetto dopo gli insulti e le minacce sui social

«Sono i giorni più difficili della mia vita». Jesús Owono parla per la prima volta dopo la morte di Jesús de Miguel, l’attaccante del Tenerife deceduto martedì 3 novembre in seguito a uno scontro di gioco proprio con il portiere dell’Andorra. Lo fa attraverso un comunicato diffuso dal suo club, due giorni dopo la partita di seconda divisione spagnola finita in tragedia. «Faccio fatica a trovare le parole e mi è molto difficile assimilare quanto accaduto», ha scritto il calciatore.

Le prime parole di Owono dopo la morte di De Miguel

«Provo un dolore immenso per la perdita di Jesús. Penso a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che gli volevano bene», si legge nel messaggio pubblicato dall’Andorra. Il portiere non entra nel merito delle possibili conseguenze sportive e giudiziarie dello scontro, ma assicura di essere pronto a fronteggiarle: «So che ci saranno molte questioni da affrontare e affronterò quello che verrà con il massimo rispetto. Ma in questo momento non riesco a pensare ad altro che a Jesús e al dolore che stiamo vivendo».

Lo scontro in campo e gli insulti sui social

Lunedì 2 novembre, nei minuti di recupero della partita tra Tenerife e Andorra, con il risultato fermo sul 2-2, Owono è uscito dalla propria porta per intercettare un pallone, travolgendo De Miguel con il ginocchio all’altezza del torace. L’attaccante, 30 anni, è crollato a terra ed è stato soccorso dai sanitari dopo aver subito un arresto cardiorespiratorio. Trasportato in ospedale, è morto il mattino seguente.

Da allora Owono è stato bersagliato da messaggi d’odio e insulti razzisti, fino alla decisione di disattivare i propri profili social. Il club ha chiesto «la massima sensibilità e rispetto» nei confronti del giocatore, assente all’allenamento di mercoledì. Intanto sono state rinviate le prossime partite di Tenerife e Andorra, mentre restano da chiarire le eventuali responsabilità legate allo scontro.