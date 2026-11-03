L’attaccante che si era scontrato con il portiere in Tenerife-Andorra è morto – Il video

La sfida salvezza era stata sospesa al 98mo sul 2-2

È morto Jesu’s de Miguel, il calciatore del Tenerife ricoverato in terapia intensiva dopo uno scontro di gioco nella partita contro l’Andorra, valida per la serie B spagnola. Lo ha reso noto il club sui social dopo che nella notte aveva riferito che le condizioni del 30enne attaccante spagnolo si erano aggravate dal punto di vista neurologico.

«Spezzati dal dolore, con un nodo alla gola e senza poterci ancora credere, comunichiamo la tragica scomparsa», si legge nella nota del Tenerife. «Non ci sono parole di conforto e non c’è assolutamente nulla che possa mitigare questa tristezza. Siamo vicini alla famiglia sconvolta, ai suoi cari e a tutto il mondo del Tenerife che oggi piange questa crudele disgrazia». L’FC Andorra, club di proprietà di Gerard Piquè, aveva espresso «pieno sostegno e i migliori auguri a Jesu’s de Miguel».

L’episodio

L’incidente si è verificato durante il recupero. Il portiere dell’Andorra, Jesus Owono, era uscito dalla propria area per intervenire sul pallone in volo, entrando in collisione con De Miguel, colpito violentemente al petto con il ginocchio. L’attaccante è crollato a terra. Immediate le richieste di soccorso da parte dei compagni e degli avversari. Owono, espulso con un cartellino rosso, ha lasciato il campo mentre il personale sanitario interveniva a soccorrere il calciatore. Dopo 5 minuti di assistenza in campo, De Miguel è stato trasportato in barella e trasferito in ambulanza in ospedale. Un primo referto medico ha riferito di un arresto cardiorespiratorio, con il ricovero del calciatore in terapia intensiva, le cui condizioni sono andate progressivamente peggiorando.

Chi era Jesus de Miguel

Nato a Madrid, Jesus de Miguel aveva 30 anni e aveva iniziato la propria carriera nelle giovanili del Lugo Fuenlabrada e del Laganes. Dal 2015 aveva militato nella formazione del club madrileno, prima di vestire la maglia dell’Internazional de Madrid, Fuenlabrada e Union Adarve e Navalcarnero.