Ultime notizie Formula 1HackerIncidenti ferroviariLeonardo Del VecchioMidtermUcraina
POLITICAGoverno MeloniLegaLegge di bilancioPensioniQuota 100

La Lega vuole di più dal governo sulle pensioni per l’uscita a 64 anni: «850 milioni non bastano»

03 Novembre 2026 - 09:17 Alessandro D’Amato
claudio durigon lega pensioni
L'intervista del sottosegretario Durigon al Sole 24 Ore sulla norma per Quota 100 nella Legge di Bilancio
Google Preferred Site

«Daremo battaglia perché venga accolta la nostra proposta sull’uscita a 64 anni. La risorse possono bastare forse solo per il primo anno, ne servono di più per attuare la mini riforma delle pensioni. La partita è aperta: non bastano 850 milioni». In un’intervista a Il Sole 24 Ore il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon polemizza con il governo per la norma su Quota 100 nella Legge di Bilancio.

L’uscita a 64 anni

«L’uscita a 64 anni è un’esigenza dei lavoratori di tutti i settori e serve anche per favorire il turnover con i giovani. Del resto i bonus per rimanere al lavoro non hanno avuto risultati rilevanti. Del bonus Giorgetti su 7.500 richiedenti solo in 1.100 ne hanno usufruito. C’è bisogno di ricambio generazionale di fronte alla sfida dell’IA e lotteremo in Parlamento per avere più risorse e più flessibilità in uscita», aggiunge Durigon. La Lega propone «l’estensione dell’uscita anticipata a 64 anni già prevista per chi è nel contributivo puro, anche ai lavoratori del sistema misto. Oppure una nuova Quota 100 con uscita a 64 anni e 36 anni di contributi, in entrambi i casi con il ricalcolo contributivo dell’assegno pensionistico».

Il carovita

Secondo il sottosegretario «anche altri governi hanno scelto di tagliare la rivalutazione delle pensioni sopra una certa soglia, penalizzando alcune fasce di reddito e consentendo un recupero pieno dell’inflazione solo fino a certi importi. Ma questa indicizzazione ce la siamo trovata, e non ha il nostro consenso. Con la manovra si danno grandi risposte su temi importanti come sul carovita, ma c’è ancora parecchio da fare per dare di più alle pensioni, ai salari e ai giovani», conclude Durigon. L’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero aveva definito «una misura sfacciata e ingannevole di Salvini» la norma.

Ti potrebbe interessare

Articoli di POLITICA più letti
1.

Futuro nazionale fa il pieno di donazioni: 560mila euro in 9 mesi per il partito di Vannacci. Boom di fondi a settembre: chi sono i donatori

2.

San Siro diventa un caso elettorale: i candidati alla poltrona di sindaco di Milano riaprono la partita sulla demolizione del Meazza

3.

Più soldi a scuola e sanità tagliando le spese militari? Perché i fondi per la difesa non si possono spostare

4.

Mamdani canta Bella Ciao e Gualtieri lo interrompe, il video per promuovere opera lirica a New York – Il video

5.

Caso Siher, Gratteri: «Meloni ha parlato prima di leggere. Gli attacchi ai giudici? Non hanno metabolizzato la sconfitta al referendum» – Il video

leggi anche

Elsa Fornero e la nuova Quota 100: «Una misura sfacciata e ingannevole di Salvini»

elsa fornero matteo salvini pensioni quota 100 legge di bilancio
ECONOMIA & LAVORO
Di Ettore Ambrosi

Pensioni, la nuova Quota 100 e i tagli sugli assegni medi e alti

perequazione rivalutazione pensioni 2022
ECONOMIA & LAVORO
Di Ettore Ambrosi