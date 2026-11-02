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Mamdani canta Bella Ciao e Gualtieri lo interrompe, il video per promuovere opera lirica a New York – Il video

02 Novembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, Usa, 02 novembre 2026 “Veni, vidi, free-ci”. Con questa battuta, che modifica la celebre frase attribuita a Giulio Cesare, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta insieme al sindaco di New York Zohran Mamdani la partnership tra il Comune di New York e la Metropolitan Opera House, che mette a disposizione dei newyorkesi 70mila biglietti gratuiti per gli spettacoli del teatro. Nel video, pubblicato sui social, Mamdani inizia a cantare Bella ciao, ma Gualtieri lo interrompe consigliandogli di lasciare il canto ai professionisti. Courtesy: Mayor Mamdani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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