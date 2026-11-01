«Vai a fare il sugo o a passare l’aspirapolvere», insulti sessisti all’arbitra Ferrieri Caputi dopo la revoca di un rigore

Le offese catturate dai microfoni di DAZN dopo un rigore assegnato e poi revocato al Var. Scoppia la polemica

«Vai a fare la pasta al sugo o a passare l’aspirapolvere». Sono gli insulti sessisti rivolti all’arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi durante la partita tra Como e Venezia, catturati dai microfoni delle telecamere a bordocampo e trasmessi in diretta su DAZN. A scatenare le offese è stato un calcio di rigore inizialmente concesso al Venezia e successivamente revocato dopo l’intervento del Var. Un caso che ha provocato proteste e polemiche, poi sfociate in insulti.

Il rigore contestato

Il caso contestato si è verificato al 31esimo minuto del primo tempo, quando, sul risultato di 0-0, un tiro del veneziano Busio ha colpito il braccio largo di Milla, difensore del Como. Ferrieri Caputi, ben posizionata, ha immediatamente assegnato il calcio di rigore, salvo poi essere richiamata al monitor dagli addetti al Var Francesco Cosso e Antonio Giua. Dopo una revisione, l’arbitra ha annullato la propria decisione, comunicando che il giocatore del Venezia non aveva commesso fallo di mano.

La reazione degli allenatori

A mettere in discussione la scelta sono stati anche i protagonisti delle due panchine. Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha riconosciuto che inizialmente anche lui aveva considerato l’episodio da rigore. «A me è sembrato un tocco di mano netto, infatti mi sono girato verso la panchina e ho urlato “rigore”», ha dichiarato. Il tecnico ha poi riferito la spiegazione ricevuta dagli arbitri. «Mi hanno spiegato che Milla non muove il braccio, ma lo prova a mettere fuori. Questa è l’interpretazione che hanno dato a me, lo rivedrò», ha aggiunto. Più dura la reazione dell’allenatore del Venezia, Davide Nicola. «Il rigore mi è sembrato netto. Per me l’arbitro oggi ha fatto benissimo, non ho capito cosa sia successo dopo. Fa arrabbiare perdere punti per situazioni che non dipendono da noi. Ne dovrà rispondere l’Aia», ha commentato.