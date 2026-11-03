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Chiari, 21enne uccide la madre a coltellate e si costituisce

03 Novembre 2026 - 09:01 Ettore Ambrosi
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Il giovane si è allontanato da casa dopo il delitto e solo successivamente si è consegnato ai carabinieri a Cremona
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Un 21enne ha ucciso la madre a coltellate nell’abitazione di famiglia in via Tagliata Traversa II a Chiari, in provincia di Brescia. Il delitto è avvenuto la notte scorsa. Il giovane si è allontanato da casa dopo il delitto e solo successivamente si è consegnato ai carabinieri a Cremona. Sul posto i militari hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e chiarire il movente. Sulla vicenda, al momento, c’è il riserbo da parte degli investigatori. Attualmente sono in corso i rilievi nell’abitazione.

Il giovane si chiama Eduart Xhani, nato a San Bonifacio, ed è di origini albanesi. La madre si chiamava Meleqe Lusha, 39enne, nata in Albania. È stato lui a spiegare l’accaduto ai carabinieri che nell’appartamento, dove la donna risiedeva, hanno trovato il corpo. Il figlio si è presentato spontaneamente stamane nella caserma dei militari di Cremona. Nell’appartamento sono in corso i rilievi degli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Brescia.

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