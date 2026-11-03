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Il Corriere, Leonardo Del Vecchio e Citigroup: «La banca non ha preso impegni a prestare soldi»

03 Novembre 2026 - 07:26 Alessandro D’Amato
leonardo maria del vecchio delfin acquisto quota
Il figlio del fondatore di Luxottica aveva parlato di un'offerta finanziata da un istituto di credito americano. Ma nella lettera c'è scritto altro
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Il primario istituto di credito americano che dovrebbe finanziare l’acquisto delle quote di Delfin da parte di Leonardo Maria Del Vecchio non ha preso impegni a prestare soldi. La lettera di Citi del 31 ottobre firmata da Caryn Bell per Citigroup Global Markets Limited e visionata dal Corriere della Sera si limita a esprimere fiducia sulla possibilità di organizzare il finanziamento. Ma senza assicurare la disponibilità del denaro.

Citygroup e Leonardo Del Vecchio

Il quotidiano fa sapere che la formula usata è «highly confident»: la banca si dichiara «altamente fiduciosa» nella propria capacità di organizzare la sottoscrizione garantita di finanziamenti fino a 22 miliardi. Ma il documento non costituisce un impegno a concedere, organizzare o distribuire il finanziamento, neppure per una parte della somma. La differenza, spiega il quotidiano, è con la commitment letter che comporta obblighi contrattuali soggetti a condizioni. Citi dice di aver svolto un esame preliminare di informazioni generali. Al quale occorrono verifiche e autorizzazioni interne. Compresa quella creditizia.

La lettera

Nella missiva la banca si riserva inoltre di valutare le condizioni dell’acquisizione e l’andamento dei mercati al momento dell’intervento. Non è indicato un tasso d’interesse e le condizioni economiche devono ancora essere concordate. E tra le condizioni pone la propria nomina a bookrunner e mandated lead arranger, i ruoli di coordinamento e organizzazione dell’operazione. Infine, la lettera non chiarisce se Lmdv Fin, destinataria del documento, abbia già conferito un mandato remunerato o pagato commissioni. Infine, Citi si riserva espressamente anche la possibilità di assistere soggetti con interessi in conflitto con quelli di Leonardo Maria Del Vecchio.

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