Anche l’Italia colpita dagli attacchi hacker ai supermercati, frigo in tilt a Catania e Palermo. Chigi convoca un vertice d’urgenza

Come aveva anticipato a Open il direttore del gruppo Radenza Giuseppe Spadaro, problemi in almeno quattro supermercati Coop in Sicilia. Segnalazioni anche in Toscana ed Emilia-Romagna. Si muove il Copasir

Nel giorno in cui mezza Europa fa i conti con attacchi ai sistemi di refrigerazione, anche i supermercati della Sicilia sono colpiti da attacchi hacker. Tra Palermo, Catania e Ragusa sarebbero almeno 12 i punti vendita interessati, secondo fonti informate nella Gdo. Dopo i malfunzionamenti in diversi punti vendita dell’isola, anticipati da Open nelle scorse ore, Giuseppe Spadaro, direttore generale del gruppo Radenza, che gestisce supermercati in franchising nell’isola, ha confermato che almeno quattro supermercati sono stati colpiti da attacchi informatici. Le prime segnalazioni erano partite da un’anticipazione del sito locale RagusaOggi, che aveva parlato di diversi punti vendita alle prese con problemi ai sistemi di refrigerazione.

Sicilia, confermati gli attacchi hacker ai supermercati Coop

«L’attacco è avvenuto alle quattro del mattino. Stiamo calcolando i danni», ha spiegato Spadaro all’Ansa. Le temperature dei banchi frigoriferi sono state alterate, provocando il deterioramento degli alimenti. La polizia postale sta cercando di risalire ai responsabili e di verificare eventuali collegamenti con gli episodi che stanno interessando altri Paesi europei. «In alcuni casi abbiamo risolto», ha aggiunto il direttore generale. Il gruppo Radenza ha già contattato l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e avviato accertamenti. Anche la polizia postale sta indagando per risalire ai responsabili e verificare eventuali collegamenti con gli attacchi negli altri Paesi europei.

Vertice a Palazzo Chigi con Acn e intelligence. Si muove anche il Copasir

Domani, martedì 3 novembre, alle 11.30, è prevista una riunione, coordinata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per fare il punto sugli attacchi ai sistemi di refrigerazione commerciale in Europa e in Italia. All’incontro parteciperanno il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e i vertici dei servizi di intelligence, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

Anche il Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, chiederà chiarimenti al governo. Secondo l’Ansa, la questione sarà affrontata già martedì, durante l’audizione del direttore dell’Aisi, Bruno Valensise, a Palazzo San Macuto. Mercoledì 4 novembre sarà invece ascoltato il direttore dell’Acn, Andrea Quacivi.

Palermo, frigoriferi a più di 30° in un punto vendita Conad

«All’apertura del supermercato i frigoriferi segnavano più di 30 gradi». È quanto racconta a Open un dipendente di un punto vendita Conad di Palermo, dove questa mattina sono stati riscontrati problemi agli impianti di refrigerazione. I tecnici sono ancora a lavoro per gestire il guasto. Il lavoratore riferisce che le anomalie avrebbero interessato anche altri negozi, compresi alcuni store Carrefour: «Da quello che ci hanno raccontato i manutentori, lo stesso problema si è verificato in molti altri supermercati».

Incidenti anche in Toscana e in Emilia Romagna

Non solo Sicilia: arivano notizie di incidenti informatici anche da altre regioni italiane. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) ha ricevuto la segnalazione di un incidente da parte di un’azienda della ristorazione collettiva in Toscana. In Emilia-Romagna, invece, l’Agenzia ha rilevato un attacco informatico ai danni di un’impresa che produce surgelati,L’Acn ha intanto intensificato i controlli per individuare eventuali altri casi.

Frigoriferi in tilt in tutta Europa: oltre cento negozi coinvolti

Sono oltre cento i negozi coinvolti nei guasti ai sistemi di refrigerazione che stanno interessando diversi Paesi europei, secondo Reuters. Nella notte tra il 1° e il 2 novembre, le temperature di frigoriferi e congelatori sono aumentate improvvisamente nei supermercati di Belgio, Lussemburgo, Svezia, Irlanda ed Estonia, costringendo in alcuni casi i gestori a gettare grandi quantità di alimenti. Tra le catene colpite ci sono Carrefour, Delhaize, ICA, Coop e SuperValu. Nei Paesi Bassi, gli hacker hanno preso di mira gli impianti di almeno 17 aziende alimentari, tra macellerie, piccoli negozi e depositi di surgelati. Guasti anche in Finlandia, in alcuni supermercati K-Group. Il precedente risale al 12 ottobre, quando un cyberattacco aveva colpito centinaia di supermercati francesi.

La guida dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

L’allerta in Italia era scattata già il 13 ottobre, dopo gli attacchi ai supermercati francesi. L’Acn aveva diffuso un bollettino rivolto ai supermercati e alle aziende che gestiscono gli impianti di refrigerazione, con «misure urgenti» per rafforzare la sicurezza. Tra le raccomandazioni, cambiare le password predefinite, proteggere i collegamenti a distanza e controllare che le impostazioni dei frigoriferi non siano state modificate. L’Agenzia aveva inoltre invitato i punti vendita a «verificare i propri piani di emergenza» per evitare la perdita degli alimenti in caso di guasto.