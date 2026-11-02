Supermercati sotto attacco, l’allerta alta in Italia dell’Agenzia per la cybersicurezza: le «misure urgenti» anti-hacker da palazzo Chigi

Dopo l'attacco hacker che lo scorso 13 ottobre ha colpito i supermercati francesi, l'agenzia governativa italiana ha emesso un bollettino con alcune «misure urgenti» per prevenire un attacco sul modello francese. Le indicazioni per i supermercati in caso di attacco in Italia

Nelle ultime ore sospette incursioni informatiche sono state registrate in diversi Paesi europei. Intanto, l’allerta riguarda almeno due aziende italiane. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha ricevuto la segnalazione di un incidente informatico da un’impresa della ristorazione collettiva in Toscana. In Emilia-Romagna, invece, ha rilevato un attacco ai danni di un’azienda che produce surgelati, non ancora notificato dalla società.

È dallo scorso 13 ottobre che in Italia è partita l’allerta sui sistemi di refrigerazione dei supermercati. L’avviso era contenuto nel bollettino dell’Acn di palazzo Chigi, dopo l’attacco hacker che aveva colpito in Francia almeno 500 punti vendita, con danni devastanti anche sul piano dello spreco alimentare. La guida dell’Acn si rivolge a supermercati, aziende della logistica alimentare e della refrigerazione industriale e manutentori degli impianti italiani. Il documento contiene alcune «misure urgenti» per prevenire un attacco sul modello francese.

Cosa dice il bollettino dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Secondo l’Agenzia, gli hacker approfittano delle vulnerabilità del sistema, tra cui apparecchi «obsoleti», pannelli di controllo raggiungibili «direttamente da Internet» e sistemi di accesso poco protetti, come le password di fabbrica mai modificate nel tempo. Un altro rischio riguarda la «gestione centralizzata»: quando gli impianti di più punti vendita sono comandati da un’unica piattaforma, chi riesce a violarla può colpirli tutti insieme.

Le raccomandazioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Per questo l’Agenzia chiede alle aziende di fare un inventario di tutti gli impianti collegati alla rete e di togliere da Internet i pannelli di controllo, consentendo l’accesso da remoto solo attraverso canali protetti e con una doppia verifica dell’identità. Chiede inoltre di sostituire le password predefinite o deboli e di controllare che le impostazioni degli impianti non siano state modificate. I supermercati sono poi invitati a «verificare i propri piani di emergenza» per conservare la merce nel caso in cui l’impianto dovesse smettere improvvisamente di funzionare. In Francia e negli altri Paesi colpiti, infatti, gli attacchi hanno costretto i supermercati a buttare grandi quantità di prodotti freschi e surgelati. Infine, il bollettino invita chiunque noti accessi anomali o impostazioni modificate senza autorizzazione a «segnalarlo tempestivamente» all’Agenzia e a conservare le tracce dell’accaduto.