Stretta agli stipendi dei magistrati, l’Anm avverte il governo: «Tutelare le retribuzioni salva la nostra indipendenza». Cosa cambia dal 2027

Dopo le bocciature del Tar, l'esecutivo prova a riscrivere il meccanismo per gli adeguamenti futuri. Il sindacato delle toghe frena e ricorda i paletti europei a garanzia dell'autonomia

L’Associazione nazionale magistrati (Anm) lancia un primo avvertimento al governo Meloni sulla modifica degli stipendi delle toghe prevista dalla legge di bilancio. Dopo le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato che hanno bocciato i precedenti criteri di calcolo degli adeguamenti retributivi, l’esecutivo ha deciso di riscrivere il meccanismo che regolerà gli aumenti futuri. Una scelta sulla quale il presidente dell’Anm, Giuseppe Tango, ha espresso le prime riserve, sebbene precisando di attendere nel dettaglio la nuova norma. La tutela delle retribuzioni, ha avvertito, «è condizione per la salvaguardia dell’indipendenza della giurisdizione. Come ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte Costituzionale. Va ricordato – aggiunge – che sugli emolumenti dei magistrati e sulle loro dinamiche stipendiali si può intervenire solo nel quadro di interventi di carattere generale».

Cosa prevede la Manovra sugli stipendi dei magistrati

Dopo i pronunciamenti giudiziari che avevano bocciato i precedenti sistemi di calcolo, l’esecutivo ha deciso di rimettere mano all’intero meccanismo di indicizzazione che àncora le retribuzioni dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei procuratori dello Stato all’andamento stipendiale degli altri comparti del pubblico impiego. A delineare la nuova disciplina, è l’articolo 67 del testo della legge di bilancio, che introduce due specifici correttivi destinati a entrare formalmente a regime a partire dal 2027 per contenere e razionalizzare la dinamica degli adeguamenti automatici.

Il peso dei comparti

Il primo intervento riguarda direttamente i criteri statistici affidati all’Istat: per determinare l’entità degli incrementi economici non verrà più assegnato lo stesso peso a ogni singola categoria della pubblica amministrazione, ma si farà ricorso a una «media ponderata» che terrà conto della consistenza numerica effettiva dei dipendenti appartenenti a ciascun settore. In questo modo il calcolo risulterà proporzionato all’effettiva composizione della macchina statale, ridimensionando l’impatto dei settori numericamente marginali ma con retribuzioni medie più elevate.

L’addio agli arretrati

Il secondo paletto normativo punta invece a evitare duplicazioni contabili. Il testo stabilisce l’esclusione esplicita dal computo delle cosiddette «componenti arretrate», ossia le somme una tantum erogate per sanare i rinnovi contrattuali sottoscritti con ritardo rispetto alle scadenze ordinarie. Una clausola inserita per impedire che quegli importi, già recuperati dai lavoratori al momento della firma dei contratti collettivi, finiscano per essere conteggiati e riconosciuti una seconda volta nella base di calcolo dei futuri scatti economici per le toghe.