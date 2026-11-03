Morto dopo lo scontro in campo, cosa rischia il portiere Owono che ha colpito al petto De Miguel: l’ipotesi dell’omicidio colposo – Il video

La tragedia in serie B spagnola, dove l'attaccante del Tenerife Jesus De Miguel ha avuto un arresto cardiorespiratorio dopo essere stato colpito dal portiere dell'Andorra. Le conseguenze sul piano sportivo e penale

Per il portiere del FC Andorra si prospettano conseguenze sia sportive sia penali, ma al momento nessuna è stata decisa. Il Comitato di Disciplina della Federazione Spagnola potrebbe infliggergli una squalifica record o una sospensione a tempo indeterminato, applicando i limiti più severi previsti per le condotte imprudenti con esito fatale. Anche la magistratura ordinaria, scrivono i media spagnoli, potrebbe aprire un fascicolo per omicidio colposo, anche se non risulta accertata l’apertura di alcun procedimento. In quel caso gli inquirenti valuterebbero se Owono abbia superato la soglia di rischio consentito nell’attività agonistica, esaminando l’eventuale presenza di una colpa legata a un’imprudenza inescusabile, vista la sproporzione dell’entrata e il mancato rispetto dell’incolumità dell’avversario.

Cos’è successo nella partita tra Tenerife e FC Andorra

Jesus De Miguel, attaccante del Tenerife, è morto per le complicazioni riportate dopo lo scontro con Owono durante una partita di Segunda División. L’episodio è avvenuto sul campo del Tenerife nei minuti di recupero, con le due squadre sul 2-2. Il portiere è uscito a gamba alta, ben oltre la propria area di rigore, e ha colpito De Miguel al petto mentre era a mezz’aria, provocandogli un arresto cardiorespiratorio. L’arbitro ha mostrato subito il cartellino rosso diretto e la gara è stata sospesa in via definitiva per far intervenire i soccorsi. I sanitari hanno tentato di rianimare l’attaccante sul terreno di gioco, poi trasportato in ospedale privo di sensi, dove è morto. Mentre si cercava di salvargli la vita, Owono si è diretto verso il tunnel degli spogliatoi con un atteggiamento di sfida verso la tribuna. Il comportamento ha scatenato le proteste dei tifosi, soprattutto nei commenti online, e sollevato interrogativi sul suo stato psicologico al momento del fallo.

Chi è Jesús Owono, il portiere dell’FC Andorra

Il nome completo è Jesús Lázaro Owono Ngua. È nato nel 2001 a Bata, in Guinea Equatoriale, e ha anche il passaporto spagnolo. Cresciuto nei settori giovanili della Real Sociedad e dell’Alavés, con quest’ultimo ha esordito in prima squadra tra Liga e coppe nazionali. Si è poi trasferito all’FC Andorra in cerca di un posto da titolare ed è diventato un punto di riferimento della nazionale della Guinea Equatoriale, con cui ha giocato le fasi finali della Coppa d’Africa. Il suo stile nelle uscite è dinamico e spregiudicato, ma prima dell’intervento su De Miguel non aveva mostrato comportamenti aggressivi nel corso della carriera.