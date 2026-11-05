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Berrettini si ritira dal Masters 1000 di Parigi: «Ho un dolore al braccio». Oggi Musetti sfida Van Assche agli ottavi: a che ora e dove vedere il match

05 Novembre 2026 - 13:57 Marco Fedeli
Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti
The Hammer dà forfait a poche ore dalla sfida con Alcaraz con un messaggio sui social, Musetti invece punta i quarti dopo aver eliminato Zverev
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Ancora una volta per Matteo Berrettini il fisico non regge il peso dei suoi desideri. Il trentenne romano che solo ieri 4 novembre aveva battuto in due set Ugo Humbert oggi avrebbe dovuto affrontare agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi Carlos Alcaraz. Purtroppo, non sarà così. Con una storia su Instagram The Hammer ha annunciato il ritiro per un problema al braccio che lo tormenta da qualche giorno. Ma per un azzurro che è costretto ad abbandonare il campo, ce n’è uno che va avanti. Oggi 5 novembre Lorenzo Musetti affronta agli ottavi Van Assche dopo aver eliminato in due set il numero uno del mondo Sacha Zverev nel turno precedente.

Il messaggio di addio di Berrettini

«Ciao a tutti, purtroppo il dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo stasera… – scrive sui social Berrettini –. Nei prossimi giorni farò tutti gli accertamenti necessari per capire meglio di che si tratta. Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno in campo e fuori». Con il forfait di Matteo adesso Carlitos accederà direttamente ai quarti di finale.

Dove e a che ora vedere Musetti

La sfida tra Musetti e Van Assche sul Campo Centrale di Parigi sarà il terzo incontro della giornata dopo la vittoria di Tommy Paul su Quentin Halys (7-6, 6-4) e la sfida tra Ben Shelton-Arthur Rinderkne. Il match non avrà inizio prima delle 14:30 e sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. ll vincitore affronterà ai quarti il vincente della sfida tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e l’australiano Rinky Hijikata.

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