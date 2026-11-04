Claudio Lotito si candida al Consiglio federale della Figc

Da febbraio 2025 non ne faceva parte ma ora ha cambiato idea, a prescindere da chi sarà presidente

Si scalda l’ambiente in vista dell’Assemblea Federale Elettiva della Figc, fissata per il 14 dicembre 2026 all’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Ora i corsa per il consiglio, secondo quanto apprende Adnkronos, si candida anche Claudio Lotito. Il numero uno della Lazio si è recato personalmente in Federcalcio per depositare la propria candidatura questa mattina. Lotito, a partire dal 3 febbraio 2025 non aveva più alcun ruolo in Figc ma ora ha cambiato idea e vuole rientrare nel Consiglio Federale a prescindere da chi sarà il presidente tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani.

La sfida per la poltrona da presidente Figc

La sfida al vertice della Federcalcio si è delineata come un testa a testa formale tra due figure di primo piano. Da una parte Giovanni Malagò, attuale Commissario della FIGC, che ha depositato la propria candidatura accompagnata dall’appoggio e dalle sottoscrizioni di delegati della Lega di Serie A (con 11 club firmatari). Dall’altra Adriano Galliani: l’ex AD di Milan e Monza ha ufficializzato e depositato la propria candidatura sostenuto da un fronte alternativo di società e componenti federali.

La situazione in Consiglio (dove vuole entrare Lotito)

Il Consiglio Federale è composto sia da membri di diritto (i presidenti delle rispettive Leghe e dell’AIA) sia da consiglieri eletti in rappresentanza delle diverse componenti della federazione. Per la Lega Serie A ci sono in palio tre posti da consigliere. Tra i nomi che hanno avanzato la propria ricandidatura/candidatura figurano Giuseppe Marotta (presidente e AD dell’Inter), Giorgio Chiellini (dirigente della Juventus) e Stefano Campoccia (vicepresidente dell’Udinese). Poi ci sono i due posti rispettivamente per Lega Serie B e Lega Pro e i 5 seggi per Lega Nazionale Dilettanti. All’interno del consiglio c’è spazio anche per figure tecniche, ovvero allenatori e calciatori. Quattro consiglieri sono espressi dall’Aic, mentre dall’AIAC spettano due nomine. L’elenco definitivo delle candidature ammesse al Consiglio verrà pubblicato dalla FIGC (entro la metà di novembre) per dare poi un avvio formale alla campagna elettorale verso il voto del 14 dicembre 2026.