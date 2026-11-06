AZ-Juventus, Spalletti contro Cabal: «Ti do un cazzotto, capito?» – Il video

La Juventus batte 2-1 l’AZ, ma nel finale il difensore colombiano, entrato nella ripresa, commette un errore e gli olandesi segnano il 2-2, poi annullato per fuorigioco. La reazione dell’allenatore bianconero, ripresa dalle telecamere, fa il giro del web

Al 91′, l’AZ Alkmaar segna il gol del possibile 2-2 contro la Juventus, poi annullato per fuorigioco. «Stavo già scegliendo chi strozzare dentro lo spogliatoio», ha dichiarato l’allenatore Luciano Spalletti alla fine del match, vinto 1-2 dalla Juventus con i gol di Koopmeiners e Kolo Muani. Virale il video in cui l’ex ct si sfoga con il difensore Juan Cabal, entrato nella ripresa e colpevole della disattenzione che stava per costare la vittoria: «Ti do un cazzotto, capito?», gli urla a bordo campo. «Non è possibile mettere a rischio una partita condotta così per 85 minuti», ha detto poi Spalletti. «Bisogna mantenere certi comportamenti nel tempo, ripeterli con costanza e forza. Solo così diventano un’abitudine».

La soddisfazione di Luciano Spalletti per la prestazione della sua squadra

In generale il tecnico si è detto molto soddisfatto della prestazione della sua squadra: «Nelle ultime due partite, fra il campionato e stasera, ho visto la ricerca di qualcosa di diverso. Siamo sulla strada giusta, questa Juventus può avere un futuro». E ha sottolineato la differenza rispetto alla gara con il Napoli: «Stavolta siamo partiti subito con l’atteggiamento giusto, mantenendolo per tutto il primo tempo e per i primi venti minuti della ripresa». Per Spalletti, giocare ogni tre giorni, con tanti assenti, rende innegabilmente difficile preservare la stessa intensità per novanta minuti: «I segnali sono chiari, bisogna alimentarli. Abbiamo avuto tre o quattro occasioni per chiuderla. Le possibilità di segnare il terzo gol sono state più nitide di quelle di subirne uno». Poi ha evidenziato la forza dell’AZ, che in casa in Europa non perdeva da 17 partite: «In Olanda c’è una scuola, una tradizione calcistica. Se non vieni qui con un comportamento completo, non ne esci vivo».

Le lodi agli autori dei gol

Lodi anche per gli autori dei gol. Su Koopmeiners, che ha giocato nello stadio in cui è cresciuto, contro la squadra di suo fratello e davanti alla famiglia: «Ha fatto una partita di livello altissimo. Mi fa piacere che l’abbia fatta qui, a casa sua. Merita tutto il bene possibile per la qualità che ha come uomo». Di Kolo Muani ha invece sottolineato le grandi potenzialità: «Acquistando fiducia tirerà fuori altre perle come quelle di stasera. Ha segnato, creato difficoltà agli avversari, pressato ed è tornato a difendere. È il Kolo Muani che ci piace».