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Kimi Antonelli campione del mondo, il video della Mercedes che lo festeggia con le foto da bambino

02 Novembre 2026 - 08:44 Ettore Ambrosi
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Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1 ad appena vent’anni e la Mercedes lo festeggia con questo video che racconta i suoi primi passi nel mondo delle corse a partire dai giochi con il padre con un simulatore di guida. Marco Antonelli ha raccontato che il figlio ha preso confidenza con la guida proprio attraverso il simulatore, portato a casa dopo un Motor Show nel 2009: «Io acceleravo e frenavo, Kimi teneva il volante e cambiava le marce. Sapeva già dove far passare la macchina. A un certo punto mi addormentavo e lui mi dava delle gomitate: papà, svegliati

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Di Alessandro D’Amato