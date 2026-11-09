Valentino Rossi e il primo incontro per sbaglio con Sinner in hotel, come sta il ginocchio: che impressione gli ha fatto – Il video

Finora le due icone dello sport italiano si erano soltanto scambiati qualche messaggio. Entrambi a Milano per vari impegni, hanno scoperto di alloggiare nello stesso hotel. Cosa si sono detti e come è sembrato il tennista dal vivo al Dottore

È recentissimo il primo incontro tra Valentino Rossi e Jannik Sinner, avvenuto in modo del tutto casuale a Milano. L’episodio raccontato dal Dottore a Deejay Chiama Italia è così recente da rivelare anche qualche dettaglio sulle condizioni di salute del tennista. Rossi ha parlato ai microfoni di Radio Deejay. Il pilota si trova a Milano per lanciare la sua autobiografia. Ospite della trasmissione condotta da Linus e Nicola Savino, ha ricostruito come si è arrivati al faccia a faccia: «Carlo, il mio preparatore, mi ha detto: “Ho visto il preparatore di Sinner, probabilmente è qui anche lui”». I due alloggiavano nello stesso hotel, così Rossi ha scritto un messaggio a Jannik. «Ci sentivamo per messaggio, ma era la prima volta che ci vedevamo», ha precisato.

Come sta il ginocchio di Sinner

A Rossi è stato chiesto anche delle condizioni del ginocchio del tennista altoatesino, tornato numero 2 del ranking mondiale dopo il sorpasso di Alexander Zverev. La risposta è stata breve e tutto sommato una conferma, che ancora lascia dubbi sul rientro: «È qui per cercare di risolvere, gli dà un po’ di fastidio». Il Dottore non ha aggiunto altri particolari sul problema fisico. Il quadro che emerge dal suo racconto è quello di un Sinner a Milano per trovare una soluzione a un disturbo che, per ora, viene descritto come un fastidio.

Le impressioni di Rossi su Jannik

Rossi ha parlato di Sinner con un fiume di elogi: «È bello, è in forma… è un bel ragazzone alto, più alto di me, molto sorridente, mi ha fatto una bella impressione». Rossi ha aggiunto che a Sinner piacciono molto i motorsport. Il tennista è atteso a Milano anche per un evento organizzato da Allianz, nel quale è previsto un suo intervento.