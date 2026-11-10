Sinner torna a parlare dopo l’infortunio: «Non avere il controllo non mi piace, ma mi fido dei medici. Cahill? Rimane il mio secondo papà»

Il tennista fa il punto dopo quattro mesi di stop per l'infortunio al ginocchio: «Sto bene, lavoro per gli Australian Open. Ho 25 anni e voglio giocare per altri dieci». Il nuovo capitolo con Magnus Norman e i messaggi di Berrettini e Alcaraz

«Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile. Ho un team molto importante con tanti esperti per tornare più forti. Sto e stiamo seguendo tutti i protocolli che ci stanno dando e l’obiettivo è ritornare il più presto possibile». Jannik Sinner rompe il silenzio e torna a parlare in pubblico a Milano, sul palco dell’evento Be Like Sinner alla Torre Allianz. A quasi quattro mesi dal secondo trionfo a Wimbledon e dallo stop per il problema al ginocchio che lo ha costretto a chiudere in anticipo il suo 2026, il 25enne azzurro racconta senza filtri la lunga riabilitazione e i mesi trascorsi lontano dalle gare.

Il recupero e la tenuta mentale: «Voglio giocare per altri dieci anni»

Per il fuoriclasse altoatesino la parola d’ordine è pazienza, con lo sguardo rivolto al futuro della carriera: «Non sono mesi semplici, mi manca andare in campo e dare il 100%, quello che mi piace fare. Ma in questo momento è importantissimo prendersi cura del mio corpo. Devo rispettare i protocolli, ho i medici migliori del mondo accanto a me. Ora non ho altre opzioni: voglio giocare altri 10 anni, ne ho solo 25, tornare in campo un mese dopo non cambia niente».

Accettare di essere temporaneamente fuori dai giochi, però, non è stato semplice dal punto di vista psicologico: «È la prima volta che non ho il controllo, e sinceramente la cosa non mi piace. Però passo più tempo con la mia famiglia: loro lavorano e vado io». Sulle luci dei riflettori e la fama, il tennista rimarca la propria filosofia di vita: «Il successo non mi ha cambiato, sono il ragazzo che ero quando sono andato via di casa a 13 anni e mezzo. Ci sono anche altre cose che arrivano, ma credo di essere rimasto un ragazzo normale, la normalità è la cosa più importante perché è quello che ti lega alle persone con cui lavori, e agli altri».

Il mirino su Melbourne, l’elogio a Cobolli e i messaggi dei colleghi

La voglia di competere è rimasta intatta, tanto da rendere difficile persino guardare i tornei in televisione: «Non ho guardato tanto il tennis in questo periodo, perché avrei voluto esserci io in campo. L’obiettivo è tornare agli Australian Open, ma ripeto: devo rispettare i protocolli e mi sto fidando tanto». Nel frattempo non sono mancati i complimenti a chi è sceso in campo, a partire da Alexander Zverev («si è meritato di essere n. 1, io ero lì e conosco questa bellissima emozione») fino a Flavio Cobolli, approdato alle Atp Finals di Torino: «Ha fatto una stagione incredibile, è un ragazzo bravo con un team e un papà molto professionali. Si merita tutto questo successo, era importantissimo avere un italiano a Torino».

Nel corso dell’evento, Sinner ha anche raccontato la solidarietà ricevuta dai colleghi del circuito dopo l’annuncio dello stop anticipato: «Quando ho annunciato che il 2026 era finito mi hanno scritto subito Berrettini e Draper. Con Jack ho un ottimo rapporto, anche lui non vive un momento bello con tanti infortuni. Alcaraz mi ha scritto, avevo scritto sempre io. Ci sono stati giocatori che si sono fatti sentire».

L’addio a Cahill e l’arrivo di Norman

A Milano il tennista ha commentato anche l’annunciata separazione da Darren Cahill e il nuovo sodalizio con Magnus Norman: «Norman è una persona molto simile a Cahill, ha lavorato per tantissimi anni con Wawrinka. È una persona che accetta il modo in cui già stiamo lavorando e questo è importante: non cambiare nuovamente tutto».

Il legame umano con il coach australiano, artefice dei suoi successi più grandi, resta tuttavia indissolubile: «Di Darren mi mancherà sicuramente la parte personale, è diventato quasi il mio secondo papà, rimarrà per sempre nei miei contatti… No che poi mi blocchi, eh? – ha scherzato Sinner –. Ma è stato più brusco il cambiamento da Piatti a Vagnozzi con il cambio di tutto il team».