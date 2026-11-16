Blocchi negli accessi e nei trasferimenti di denaro nei grandi istituti come Chase, Bank of America e Wells Fargo. L'interruzione arriva a poche ore dai gravi guasti ai sistemi Microsoft e al traffico aereo americano, ma al momento non risultano collegamenti né piste legate ad attacchi informatici

Diffusi disservizi hanno colpito le piattaforme digitali dei principali istituti di credito statunitensi, tra cui Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank. Secondo quanto riportato dai media americani, migliaia di clienti hanno segnalato malfunzionamenti sulla piattaforma Downdetector, riscontrando l’impossibilità di effettuare il login sia via web sia tramite applicazioni mobili, oltre a blocchi nei trasferimenti di denaro. Sul fronte degli istituti coinvolti, il servizio clienti di Chase ha riconosciuto ufficialmente l’accaduto, precisando che i tecnici sono al lavoro per risolvere un guasto alle infrastrutture di online banking.

Sconosciute per ora le cause

Al momento le cause esatte dell’interruzione restano sconosciute, ma l’episodio si inserisce in una sequenza ravvicinata di criticità informatiche negli Stati Uniti. I problemi alle banche arrivano infatti a stretto giro dopo il pesante blackout che a partire da venerdì ha paralizzato per diverse ore i servizi di Microsoft — coinvolgendo strumenti come Outlook, Teams e Copilot — e dopo i guasti ai sistemi di controllo del traffico aereo che, nella notte tra venerdì e sabato, hanno mandato in tilt i collegamenti negli aeroporti americani e i voli diretti verso gli Usa. Nonostante la vicinanza temporale tra questi eventi, i media statunitensi sottolineano che al momento non emergono elementi che facciano pensare a un attacco informatico né tantomeno a un collegamento diretto con i recenti incidenti legati a Microsoft e all’aviazione civile.

(in aggiornamento)