La vigilanza di Borsa Usa accende i fari sulle comunicazioni agli investitori in scia allo scandalo sul presunto caso di spionaggio cinese. Avviata la caccia al nuovo ceo – in corsa anche il numero uno di Arm Rene Haas – mentre il terzo trimestre chiude con un balzo del 103% su base annua

La crisi ai vertici di Nvidia si aggrava ulteriormente sul fronte regolatorio. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, la Securities and Exchange Commission (Sec) ha aperto un’indagine formale sul colosso dei chip statunitense, poche settimane dopo che il gruppo era considerato il titolo di punta del boom dell’intelligenza artificiale. Sebbene il perimetro esatto degli accertamenti non sia ancora stato definito nel dettaglio, fonti vicine al dossier riferiscono che i riflettori della vigilanza di Borsa americana sono puntati anche sull’ipotesi che le comunicazioni ufficiali della società abbiano tratto in inganno gli investitori.

L’inchiesta della Sec arriva all’indomani di un vero e proprio terremoto nella governance aziendale. Lo scorso giovedì 12 novembre, infatti, lo storico fondatore Jensen Huang ha rassegnato le dimissioni dalle cariche di presidente e amministratore delegato in seguito allo scandalo legato all’emersione di almeno due relazioni extraconiugali, tra cui lo stretto legame con Alice Huang, una donna sospettata di essere una spia al servizio del governo di Pechino — accuse che il ministero degli Esteri cinese ha respinto bollendole come infondate.

Chi può sostituire Huang

Mentre le funzioni di ceo sono state affidate ad interim alla vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria Colette Kress, l’azienda ha già avviato la corsa alla successione. Sempre stando al Wall Street Journal, Nvidia ha incaricato la società di cacciatori di teste Heidrick & Struggles di individuare la nuova guida del gruppo. La selezione, coordinata dal co-responsabile globale Jeff Sanders, avrebbe già portato ai primi contatti con diversi profili di alto livello, tra i quali spicca il nome di Rene Haas, attuale amministratore delegato di Arm.

Sul piano industriale e finanziario, tuttavia, la tempesta giudiziaria e reputazionale non sembra aver intaccato la corsa dei conti. Nel terzo trimestre Nvidia ha messo a segno un fatturato record di 115,8 miliardi di dollari, segnando un balzo del 20% rispetto al trimestre precedente e del 103% su base annua. «Il nostro slancio è concreto. Nvidia è un leader tecnologico eccezionale, che trae forza dall’innovazione incessante delle nostre persone», ha commentato la ceo ad interim Colette Kress illustrando i risultati, sottolineando come la piattaforma «Vera Rubin ha avuto un avvio esplosivo, la nostra roadmap procede come previsto e la nostra ambizione non è mai stata così grande».