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Trump su caso Nvidia: Se arriva una bella donna dalla Cina dicono tutti che è una spia – Il video

16 Novembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 16 novembre 2026 “Non so se sia una spia cinese, e l’ho detto”. Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto, in un punto stampa alla Casa Bianca, a una giornalista che gli chiedeva se credesse alle informazioni dell’intelligence statunitense, riferite dal segretario di Stato Marco Rubio, secondo cui la donna con cui l’ex amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang ha avuto una relazione sarebbe una spia cinese. Courtesy: Casa Bianca Durata: Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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