Volia: la missione segreta dei soldati francesi in Ucraina

Secondo Radio France Internationale è composta da effettivi per missioni di breve durata e serve ad addestrare le truppe locali e alla manutenzione delle armi inviate da Parigi. Ma non sarebbe stata mai comunicata al Parlamento

Da diversi mesi alcuni soldati francesi operano in Ucraina. Hanno il compito di addestrare le truppe locali e contribuire alla manutenzione dei materiali. La circostanza è emersa da informazioni rivelate lunedì 16 novembre da Radio France Internationale (RFI). La missione riservata si chiama Volia ed è guidata da un generale francese. Si articola in una struttura «leggera e modulabile», composta da «effettivi ridotti per missioni di breve durata», secondo quanto riferito a Rfi da fonti che hanno richiesto l’anonimato.

La missione Gerfaut

Per tutelare la riservatezza di tale presenza militare francese in un paese in guerra – stando a diverse fonti vicine al dossier citate dalla radio – si è scelto di far leva sulla missione di addestramento francese già attiva in Polonia dal 2023, nell’ambito dell’iniziativa europea EUMAM-Ukraine, il cui mandato si protrarrà fino a novembre 2028. In questo contesto, militari dell’esercito francese si occupano della formazione dei sottufficiali destinati a diventare i futuri comandanti di unità da combattimento ucraine. Dal 2023 25 mila soldati ucraini sono stati addestrati in Francia e in Polonia. Secondo RFI questa missione, chiamata Gerfaut, funge da copertura per celare la presenza di soldati francesi in Ucraina.

L’estate 2026

Secndo Rfi i soldati francesi sono in Ucraina almeno dall’estate 2026. Tra i compiti dei soldati francesi in Ucraina c’è anche quello di occuparsi della manutenzione dell’equipaggiamento. In ucraino, la parola Volia racchiude lo spirito di resistenza, la lotta per la libertà. Si tratta di un’operazione altamente riservata, che fino ad ora è rimasta in gran parte segreta. La missione Gerfaut è ufficialmente riconosciuta: si tratta di un distaccamento militare francese presente in Polonia dal febbraio 2023 presso il campo di Wedrzyn, nel nord-ovest del paese. È inquadrata nell’ambito della Missione di assistenza militare dell’Unione europea in Ucraina (EUMAM-Ucraina), prorogata per altri due anni, fino al 15 novembre 2028.

25 mila ucraini addestrati in Francia e Polonia

L’obiettivo affidare al personale dell’esercito francese l’addestramento dei sottufficiali, i futuri comandanti dei gruppi combattenti ucraini. Dal 2023, 25 mila soldati ucraini sono stati addestrati in Francia e Polonia. RFI ha appreso che «ai soldati francesi schierati in Ucraina viene ordinato di dire che sono diretti in Polonia». Volia non è una missione di combattimento. La Francia ha fornito a Kiev una serie di equipaggiamenti avanzati: obici Caesar, caccia Mirage 2000 e missili di precisione. La flotta è eterogenea e richiede una notevole competenza per la sua manutenzione.

Volia e Gerfaut

Per questa missione, l’opzione di impiegare tecnici civili è stata esclusa poiché l’Ucraina è in guerra. Le forze armate francesi hanno quindi deciso di inviare il proprio personale, proveniente da unità convenzionali. L’esercito francese dispone di diversi reggimenti dedicati al supporto delle forze armate. Sono composti da soldati esperti con competenze specifiche. Secondo l’articolo 35 della Costituzione della République il dispiegamento di una forza convenzionale francese al di fuori del territorio nazionale, anche di una forza non combattente, deve essere comunicato al Parlamento.



Secondo il senatore LR Cédric Perrin, presidente della Commissione Affari Esteri, Difesa e Forze Armate del Senato, contattato da Rfi, una missione convenzionale non può essere classificata come segreto di difesa: «È un obbligo costituzionale. Il Presidente della Repubblica, non appena le truppe vengono dispiegate, deve informare il Parlamento entro un termine prestabilito. Il corretto funzionamento della democrazia dipende da questo».