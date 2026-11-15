L’incubo di Gaza sotto le piogge torrenziali, l’appello di Italia, Uk, Canada e Australia: «Israele faccia entrare subito le 150mila tende»

Un documento congiunto dei quattro Paesi chiede a Israele di porre fine ai ritardi. L'Onu aveva lanciato l'allarme in vista dell'inverno, dopo che le prime tempeste hanno distrutto oltre 40mila rifugi di fortuna aggravando la crisi umanitaria e sanitaria

Centocinquantamila tende e altri beni di prima necessità sono bloccati alla frontiera di Gaza e le recenti inondazioni hanno aggravato le condizioni della popolazione palestinese. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha firmato una dichiarazione congiunta con i suoi omologhi di Australia, Canada e Regno Unito per chiedere al governo israeliano di garantire l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia. «Noi, ministri degli Esteri di Australia, Canada, Italia e Regno Unito, siamo concordi nel ritenere che, con l’arrivo dell’inverno a Gaza, la situazione umanitaria sul terreno sia drammatica», si legge nel documento diffuso dalla Farnesina.

Dopo le bombe, le inondazioni: la crisi a Gaza

Le piogge torrenziali che hanno colpito la Striscia di Gaza, soprattutto tra il 7 e l’8 novembre, hanno aggravato la già drammatica crisi umanitaria, allagando gli accampamenti degli sfollati e distruggendo migliaia di rifugi di fortuna. A rendere particolarmente devastanti le precipitazioni sono le condizioni in cui versa il territorio dopo anni di massacro, con le reti fognarie e i sistemi di drenaggio gravemente danneggiati e gran parte della popolazione costretta a vivere in tende o edifici pericolanti. Secondo le stime preliminari delle Nazioni Unite, il maltempo ha colpito circa 226mila persone, danneggiato oltre 40mila rifugi e distrutto più di 9mila strutture abitative di fortuna. L’Onu ha lanciato l’allarme sulle condizioni degli sfollati in vista dell’inverno e l’Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato il crescente rischio di infezioni respiratorie e malattie legate alla contaminazione dell’acqua.

L’allarme per l’arrivo dell’inverno

Ora Italia, Regno Unito, Canada e Australia hanno lanciato un alert. «Le recenti inondazioni hanno provocato ulteriori sofferenze, e si è trattato soltanto della prima tempesta della stagione invernale», sottolineano i ministri nel documento congiunto. «La popolazione di Gaza ha un disperato bisogno di ripari e assistenza umanitaria. Eppure, 150.000 tende e altri beni di prima necessità sono bloccati alla frontiera e ne viene impedita l’entrata a Gaza», si legge nel testo. Secondo i firmatari, c’è ancora tempo per intervenire prima che l’inverno entri nel vivo. Da qui la richiesta a Israele di «porre immediatamente fine ai ritardi e a consentire un accesso umanitario immediato, rapido e senza ostacoli in tutta Gaza».

La richiesta di rispettare il cessate il fuoco

«I valichi devono essere aperti e deve essere consentito l’ingresso delle tende», prosegue la dichiarazione. I quattro ministri chiedono che venga autorizzato l’ingresso dei beni a duplice uso necessari alle operazioni umanitarie e alla ripresa della Striscia. L’appello riguarda anche l’attuazione degli accordi per porre fine al conflitto. «Tutte le parti devono inoltre dare attuazione al Piano di Pace per Gaza, rispettando il cessate il fuoco e gli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario, e consentendo agli aiuti di raggiungere le persone che ne hanno bisogno», conclude il documento.