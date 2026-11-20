Il commento al vetriolo dell'erede del fondatore sulle performance azionarie del colosso dell'occhialeria: «Le radici del gruppo sono solide, mi auguro che nel 2026 sia il titolo a correre più della sua retribuzione»

Affondo di Leonardo Maria Del Vecchio sui social contro l’amministratore delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri. Commentando i dati di Proxinvest che incoronano il manager in vetta alla classifica dei dirigenti più pagati dell’indice SBF 120 nel 2025 — confermando il primato già registrato nel 2024 — con un compenso complessivo da 33,3 milioni di euro, Del Vecchio non risparmia una stoccata sull’andamento borsistico del gruppo.

«Diciamo che il suo stipendio va meglio del titolo in borsa», scrive in un post su X, aggiungendo poi l’auspicio per l’anno in corso: «Le radici di EssilorLuxottica sono solide: mi auguro che sia il titolo, nel 2026, a correre più del suo stipendio».

Il rapporto incrinato con Milleri

Leonardo Maria Del Vecchio (LMDV) e Francesco Milleri sono passati dalla stretta collaborazione aziendale a uno scontro aperto, sia sul piano finanziario che su quello familiare. Milleri è stato il braccio destro designato dal fondatore Leonardo Del Vecchio ed è oggi Presidente e AD di EssilorLuxottica oltre che presidente della holding Delfin. LMDV, unico tra i figli ad aver avuto ruoli manageriali di vertice nel gruppo, ha poi lasciato gli incarichi operativi per dedicarsi alle sue attività personali (LMDV Capital), diventando un azionista critico.

Dopo la morte del fondatore (2022), il patrimonio in Delfin è stato diviso in 8 quote uguali (12,5% ciascuno) tra la moglie e i figli, ma le rigide regole statutarie — che richiedono maggioranze altissime per le decisioni chiave — hanno bloccato a lungo la governance e diviso gli eredi tra chi sostiene Milleri e chi (come spesso LMDV) ne contesta la gestione.