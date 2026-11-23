Non servono titoli di studio particolari, ma bisogna superare tre test olfattivi e rispettare regole precise: niente sigarette, profumi o caramelle

In Campania l’Arpac, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, sta cercando persone disposte a lavorare utilizzando il proprio naso. Il compito? Annusare campioni d’aria per misurare la concentrazione dei cattivi odori. Il compenso è di 50 euro lordi per tre ore di lavoro, ma per candidarsi bisogna rispettare alcune condizioni: niente allergie, riniti o sinusiti e, prima delle analisi, vietato fumare, mangiare caramelle o utilizzare profumi. A raccontare la singolare ricerca di personale è Fanpage, che ha dato notizia del nuovo avviso pubblicato dall’Arpac.

Chi può diventare un «annusatore di puzze»

Le figure ricercate sono chiamate tecnicamente rinoanalisti, ovvero persone che mettono a disposizione il proprio olfatto per misurare la concentrazione degli odori nell’aria. L’Arpac cerca 50 esaminatori da impiegare nel laboratorio specializzato del Dipartimento di Caserta, dove vengono analizzati i campioni d’aria prelevati nei luoghi interessati da emissioni maleodoranti.

Non è richiesta una laurea né una particolare esperienza professionale: è sufficiente aver assolto l’obbligo scolastico. Fondamentale, invece, è possedere un olfatto che funzioni correttamente. Per questo sono escluse le persone che soffrono di allergie, riniti, sinusiti o altre patologie in grado di compromettere la percezione degli odori. Le condizioni di salute devono essere attestate da un certificato medico.

Le prove da superare e le regole da rispettare

Per essere selezionati bisogna affrontare tre test olfattivi, intervallati da un giorno di pausa. Durante le prove viene utilizzato il n-butanolo, una sostanza di riferimento che permette di verificare la sensibilità del naso secondo parametri tecnici europei. Non serve, quindi, un olfatto particolarmente sviluppato: l’obiettivo è individuare persone capaci di percepire gli odori in maniera affidabile. Le prove di selezione non sono retribuite.

Le regole da rispettare sono piuttosto rigide. Nei 30 minuti precedenti le analisi è vietato fumare, mangiare, bere bevande diverse dall’acqua e consumare gomme da masticare o caramelle. Bisogna inoltre evitare profumi, deodoranti e cosmetici che possano interferire con la percezione degli odori. Chi ha il raffreddore deve rinunciare alla sessione.

Quanto guadagnano gli annusatori e come funziona il lavoro

Il compenso previsto è di 50 euro lordi per ogni sessione di tre ore, equivalenti a circa 16,67 euro lordi all’ora. La cifra è aumentata rispetto al precedente bando del 2022, quando erano previsti 38 euro per la stessa durata. Non si tratta però di assunzioni a tempo indeterminato o di un impiego continuativo: i rinoanalisti vengono chiamati per prestazioni occasionali, in base alle necessità del laboratorio.

Ma come si misura una puzza? Il procedimento utilizzato è quello dell’olfattometria dinamica. I campioni d’aria vengono raccolti in prossimità delle possibili fonti di emissioni maleodoranti e successivamente analizzati in laboratorio attraverso uno strumento chiamato olfattometro. L’apparecchio diluisce progressivamente i campioni e li sottopone a un gruppo di sei esaminatori. Le loro risposte vengono poi elaborate da un software che consente di determinare la concentrazione dell’odore.