Vicenza, lo strano annuncio di lavoro del Comune in cerca di “annusatori” di puzze: «Requisiti? Un buon olfatto»

«Lo scorso anno abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di odori sgradevoli e abbiamo quindi chiesto di poter attivare il progetto», ha spiegato il sindaco di Brendola

Si scrive «valutatori di odori», si legge annusatori di puzze. È questa la figura professionale che le province di Vicenza e il Comune di Brendola stanno cercando per classificare le emissioni olfattive sul territorio comunale. Tutto vero, non è uno scherzo. «Lo scorso anno abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di odori sgradevoli provenienti dalla zona industriale di Brendola e anche dal sito industriale più defilato di via Mazzini, e abbiamo quindi chiesto di poter attivare il progetto», spiega il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame. A diffondere l’annuncio di lavoro è lo stesso Comune. I requisiti richiesti sono piuttosto semplici considerato che non servono qualifiche particolari, se non l’assenza di problemi all’apparato respiratorio.

I requisiti

Nell’annuncio pubblicato sui social si legge che si cercano persone maggiorenni, dotate di cellulare con connessione a internet funzionante, residenti nel comune di Brendola o nei comuni dell’Ovest Vicentino, e disponibili a spostarsi autonomamente. Due altri requisiti fondamentali sono il fatto di non avere alcun coinvolgimento con la «problematica odorigena» oggetto dello studio e «l’assenza di conclamate affezioni dell’apparato respiratorio» come asma o allergie.

Il lavoro dell’annusatore

I candidati selezionati, si legge sempre nell’annuncio, dovranno svolgere dei sopralluoghi nel territorio comunale, seguendo percorsi prestabiliti e sostando in postazioni prefissate. Lì dovranno annusare l’aria a intervalli regolari e inserire le proprie sensazioni olfattive in un questionario digitale tramite un’app per smartphone. Il progetto di monitoraggio si svolgerà nei primi mesi del 2026 e avrà una durata massima di un anno. Viene poi chiarito che si tratta di un contratto di lavoro autonomo occasionale, con un importo fisso per ogni sopralluogo ed è prevista una maggiorazione per sopralluoghi serali, notturni o festivi.

La selezione

I candidati saranno sottoposti a una valutazione della sensibilità olfattiva e della capacità di discriminare diversi odori ambientali. Un progetto insolito e buffo ma, come spiega l’amministrazione, «necessario».