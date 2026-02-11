Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
ATTUALITÀLavoro e impresaVenetoVicenza

Vicenza, lo strano annuncio di lavoro del Comune in cerca di “annusatori” di puzze: «Requisiti? Un buon olfatto»

11 Febbraio 2026 - 18:03 Ygnazia Cigna
embed
«Lo scorso anno abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di odori sgradevoli e abbiamo quindi chiesto di poter attivare il progetto», ha spiegato il sindaco di Brendola

Si scrive «valutatori di odori», si legge annusatori di puzze. È questa la figura professionale che le province di Vicenza e il Comune di Brendola stanno cercando per classificare le emissioni olfattive sul territorio comunale. Tutto vero, non è uno scherzo. «Lo scorso anno abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di odori sgradevoli provenienti dalla zona industriale di Brendola e anche dal sito industriale più defilato di via Mazzini, e abbiamo quindi chiesto di poter attivare il progetto», spiega il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame. A diffondere l’annuncio di lavoro è lo stesso Comune. I requisiti richiesti sono piuttosto semplici considerato che non servono qualifiche particolari, se non l’assenza di problemi all’apparato respiratorio.

I requisiti

Nell’annuncio pubblicato sui social si legge che si cercano persone maggiorenni, dotate di cellulare con connessione a internet funzionante, residenti nel comune di Brendola o nei comuni dell’Ovest Vicentino, e disponibili a spostarsi autonomamente. Due altri requisiti fondamentali sono il fatto di non avere alcun coinvolgimento con la «problematica odorigena» oggetto dello studio e «l’assenza di conclamate affezioni dell’apparato respiratorio» come asma o allergie.

Il lavoro dell’annusatore

I candidati selezionati, si legge sempre nell’annuncio, dovranno svolgere dei sopralluoghi nel territorio comunale, seguendo percorsi prestabiliti e sostando in postazioni prefissate. Lì dovranno annusare l’aria a intervalli regolari e inserire le proprie sensazioni olfattive in un questionario digitale tramite un’app per smartphone. Il progetto di monitoraggio si svolgerà nei primi mesi del 2026 e avrà una durata massima di un anno. Viene poi chiarito che si tratta di un contratto di lavoro autonomo occasionale, con un importo fisso per ogni sopralluogo ed è prevista una maggiorazione per sopralluoghi serali, notturni o festivi.

La selezione

I candidati saranno sottoposti a una valutazione della sensibilità olfattiva e della capacità di discriminare diversi odori ambientali. Un progetto insolito e buffo ma, come spiega l’amministrazione, «necessario».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sulla “lobby gay” di destra

2.

Lobby gay di destra, Ranucci replica a Giletti: «Fa finta di non capire. È al servizio dello 007 Marco Mancini»

3.

Garlasco e la storia del biglietto anonimo al cimitero: «Ad uccidere Chiara è stato Marco»

4.

«Al bambino dell’ospedale di Napoli impiantato per errore il cuore difettoso»

5.

Muore il proprietario, sparisce la rarissima Alfa Romeo da 30 milioni di euro. L’appello degli eredi: «Chi la vede ci avvisi»

leggi anche
come-cambiano-alberi-citta-cambiamenti-climatici
SOSTENIBILITÀ

Meno pini e palme, più gelsi e noccioli: come cambiano gli alberi nelle città italiane per il cambio climatico

Di Bruno Gaetani
trump-europa-energia-eolica
SOSTENIBILITÀ

L’Europa soffia a Trump l’energia eolica: annunciato un maxi-impianto da 100 gigawatt nel Mare del Nord

Di Gianluca Brambilla
eolico-solare-vs-fossile
SOSTENIBILITÀ

Eolico e solare superano per la prima volta i combustibili fossili, la svolta nella produzione elettrica dell’Ue

Di Alba Romano
dipendenza ue gas trump eutopia
SOSTENIBILITÀ

Ora l’Europa dipende dal gas di Trump: cosa rischia l’Italia in caso di stop delle forniture

Di Gianluca Brambilla
nucleare-referendum-italia
SOSTENIBILITÀ

Lorenzo Mottura (Edison): «Bene il piano del governo sul nucleare. La crisi climatica ha fatto cambiare idea agli italiani sul tema» – L’intervista

Di Gianluca Brambilla