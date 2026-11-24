La Corte d'appello di Trieste conferma la sentenza di primo grado: il 45enne di Paularo, licenziato nel 2023 da un'azienda di Flaibano, in provincia di Udine, dovrà essere reintegrato e ricevere un risarcimento pari a dodici mensilità. Per i giudici l'aiuto saltuario prestato nel locale della moglie non costituiva attività lavorativa

Si è conclusa con il reintegro nel posto di lavoro e il riconoscimento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità la vicenda di un 45enne di Paularo, in provincia di Udine, che nel febbraio del 2023 era stato licenziato da un’azienda di Flaibano perché, durante un periodo di malattia, era stato visto lavorare in una pizzeria della zona, “Alla Scaletta”, di proprietà della moglie: sparecchiava i tavoli, lavava i bicchieri e serviva da bere ai clienti al bancone. Come ricorda il Messaggero Veneto, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale civile di Udine, che era stata impugnata dall’azienda, stabilendo che l’attività svolta dall’uomo non potesse configurarsi come lavorativa, ma come «mero aiuto familiare, prestato senza continuità ma soprattutto obbligatorietà».

La linea difensiva dell’uomo

L’uomo, affetto da un disturbo dell’adattamento, una condizione legata allo stress che può causare disagio e attacchi d’ansia, si era sempre difeso sostenendo di non lavorare nella pizzeria, ma di dare una mano alla moglie, titolare dell’attività. I giudici di secondo grado hanno accolto la sua versione: «L’attività posta in essere nella pizzeria non è lavorativa, trattandosi di aiuto spontaneo posto in essere in favore della compagna, titolare del locale», si legge nella sentenza.

Perché i giudici gli hanno dato ragione

Alla fine del 2022, quindi meno di due mesi prima del licenziamento, inoltre, la coppia aveva avuto il primo figlio. «Quando la compagna era impegnata nell’accudimento del minore l’uomo le dava una mano», scrivono i giudici. Insomma, per la Corte si tratta di «sporadiche attività», «non incompatibili con la patologia dichiarata». Anzi, aggiungono i giudici, «lo stare in ambiente sociale, a contatto con le persone e lontano dall’ambiente aziendale, contribuisce alla riduzione della sintomatologia della malattia psichica» riscontrata.

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