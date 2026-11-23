Sui social è un fiume di video ironici e dissacranti sul ritorno del Ceo alla guida del colosso dei microchip. Tante le citazioni dal cinema alle serie Tv, dalla musica allo sport. Anche il presidente americano sforna un meme sul suo profilo personale

Dopo la bufera mediatica e aziendale legata allo scandalo che lo aveva costretto a lasciare il timone di Nvidia, Jensen Huang torna alla guida del colosso dei semiconduttori. Un rientro in grande stile, accompagnato da un balzo del titolo a Wall Street al 35% e da commenti positivi, tra cui quelli di Donald Trump ed Elon Musk. Ma soprattutto, il suo ritorno non è passato inosservato agli utenti dei social network, che hanno reagito trasformando la vicenda in spettacolo. Nelle ultime ore, X è stato inondato da meme e video generati con l’intelligenza artificiale che rileggono in chiave ironica e anche dissacrante sia lo scandalo personale sia il trionfo finanziario del CEO.

Niente più relazioni sul posto di lavoro

Una prima ondata di contenuti punta dritto sulle cause che avevano portato all’allontanamento di Huang dai vertici dell’azienda. Un video su X gioca sul tema delle relazioni sul posto di lavoro con la didascalia: «Jensen Huang mentre sceglie la sua nuova segretaria dopo essere tornato a Nvidia come CEO e presidente». La clip riprende una celebre scena della serie televisiva Suits: Harvey Specter entra nella sala d’attesa dove lo aspettano candidate per selezionare la sua nuova assistente legale dopo l’addio di Donna Paulsen. L’avvocato scruta la stanza per appena qualche istante, poi taglia corto e punta il dito verso Gretchen Bodinski, personaggio interpretato dall’attrice Aloma Wright, selezionandola con un lapidario «Tu». Un montaggio che, nell’ottica dell’utente che l’ha creato, trasforma il processo di selezione in una battuta sulla necessità di evitare nuove relazioni sentimentali in ufficio.

Il campione che vince come Michael Jordan

C’è poi chi legge il ritorno di Huang come una rivincita sportiva. In un altro montaggio, il volto del CEO di Nvidia viene sovrapposto a quello di Michael Jordan durante una partita di basket. E in campo lo Huang-Jordan domina la scena: ruba palla agli avversari, corre a tutta velocità e mette a segno un canestro dopo l’altro, fino a diventare il campione. La metafora è che sul campo degli affari, al di là delle vicende private, a vincere resta sempre lui. Ed è resa ancora più esplicita dalla didascalia dell’utente che accompagna il video: «Ha avuto relazioni con due sue dipendenti e con una spia cinese. E si è ripreso il suo lavoro».

Had sex with 2 of his employees and a Chinese spy Still got his job back🐐 https://t.co/2LYbG0jYZa — vids that go hard (@vidsthatgohard) November 23, 2026

La rivincita in stile John Cena

Restando nell’immaginario dello spettacolo sportivo, un terzo filmato realizzato con l’AI mette in scena una sorta di resurrezione cinematografica. Il video si apre con Huang disteso all’interno di una bara, simbolo di una carriera al vertice di Nvidia data ormai per morta. Sopra di lui è china la figura della presunta spia cinese al centro dello scandalo, intenta ad accarezzarlo per un ultimo saluto. Ma proprio in quel momento arriva il colpo di scena: il CEO spalanca gli occhi, si risveglia di colpo e la afferra per il collo ribaltando la situazione. A sottolineare il momento epico esplodono in sottofondo le note di The Time Is Now, storica sigla d’ingresso sul ring della superstar della WWE John Cena.

AND HE’S BACK https://t.co/3DvYIobtti — WallStreetBets (@wallstreetbets) November 23, 2026

Il panico in ufficio

Non manca poi il filmato del ritorno di Huang in ufficio, in cui il CEO irrompe brandendo una pistola giocattolo colorata e indossando la sua immancabile giacca di pelle nera. Appena varcata la soglia annuncia di essere tornato per licenziare tutti, seminando il panico tra i colleghi e sparando colpi di vernice contro chi incrocia sulla sua strada, inclusa una donna che dice di stare già facendo le valigie per risparmiarsi l’umiliazione. Nel finale, il montaggio si concentra su un personaggio femminile chiamato Alice, con riferimento ironico allo scandalo legato alla presunta spia. Huang finge di dichiararle il proprio amore e di elogiare il suo ruolo di assistente, arrivando a celebrare anche il modo in cui raccoglieva i bisogni del suo cane, per poi lanciarle un ultimatum: tornare al fianco del “re” o autoesiliarsi per sempre.

Jensen Huang arrives in the office hunting for the board of directors. https://t.co/9eLkrjlzdH — Wall Street Mav (@WallStreetMav) November 23, 2026

Il meme di Trump sul ritorno a Nvidia

A scherzare sul ritorno di Huang non sono soltanto gli utenti. Uno dei meme diffusi su Truth porta la firma di Trump, che collega il ritorno del CEO a Nvidia al suo attento del 13 luglio 2024, durante la campagna elettorale, mentre teneva il comizio nella fiera agricola a Meridian, in Pennsylvania. Nella rivisitazione, Huang prende il posto del tycoon e, con dei graffi sul viso a simulare le ferite, viene circondato dagli agenti del Secret Service e scortato via. Alle sue spalle, al posto della bandiera a stelle e strisce, sventola contro il cielo blu il vessillo nero e verde con il logo di Nvidia.

we really do live in GTA world (this is a real post from him, which i had to check like three different times to make sure) https://t.co/uWKl9tHRui — rat king 🐀 (@MikeIsaac) November 23, 2026

Il dettaglio più dissacrante si trova però nel pugno alzato in segno di sfida e vittoria. Trump non si limita a riproporre il gesto originale, ma fa stringere a Huang un reggiseno rosso, trasformando il simbolo di resistenza politica in una sintesi tra la sopravvivenza allo scandalo personale e la riconquista del potere aziendale.

Huang acclamato dai leader della Silicon Valley

Infine, arrivano i meme dedicati alla reazione euforica dei mercati, con il titolo Nvidia schizzato verso l’alto di oltre il 35% a Wall Street. Sotto il titolo «L’attuale mercato azionario», una clip mostra Huang fare il suo ingresso sul palco come una rockstar davanti a una folla in delirio, salendo sul palco con un salto scenico, circondato da effetti pirotecnici, urla e applausi. Il vero meme del video, però, si nasconde tra il pubblico: nelle prime file compaiono i volti dei principali leader della Silicon Valley, ripresi in preda a un’estasi da concerto.

今の株式市場 https://t.co/BZgtzKQVMr — 光宗 (@mi_fits) November 23, 2026

Si intravedono Sam Altman (CEO di OpenAI) portarsi le mani al volto urlando per l’emozione, Tim Cook (Apple) visibilmente sbalordito, Dario Amodei (Anthropic) esultare, Mark Zuckerberg (Meta) spalancare la bocca in una smorfia di gioia ed Elon Musk ridere divertito. Sul palco Huang assume le sembianze di Michael Jackson con l’iconico giubbotto di pelle e i jeans neri, pronto per scatenarsi sui passi di Beat It, rivisitata per l’occasione con un ritornello dedicato interamente all’intelligenza artificiale.