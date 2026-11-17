Dopo le dimissioni del 12 novembre, legate alla relazione con una donna sospettata di essere una spia cinese, cresce il sostegno per il ritorno dell'ex Ceo. Tra i firmatari anche alcuni dei nomi più importanti della Silicon Valley e circa 10mila dipendenti dell'azienda

Anche Elon Musk ha firmato la lettera aperta per riassumere Jensen Huang, quello che per 33 anni è stato il Ceo alla guida del colosso americano dei semiconduttori che il 12 novembre ha lasciato il suo incarico per via delle sue relazioni extraconiugali. Già pochi giorni dopo le dimissioni, il Financial Times aveva scritto che alcuni dirigenti della Silicon Valley stavano discutendo un suo possibile reintegro in azienda. Secondo il quotidiano, sarebbe stata creata una sorta di task force per fare pressioni a favore del ritorno dell’ex Ceo, cercando anche di ottenere il sostegno della Casa Bianca. Ora i sostenitori di Huang hanno anche lanciato una raccolta firme che ha già raggiunto quasi 193mila adesioni, tra dipendenti di Nvidia ed esponenti del settore tecnologico.

I firmatari a sostegno di Jensen Huang

«Trentatré anni meritano una risposta. Chiediamo al Consiglio di amministrazione di Nvidia di riportare Jensen alla guida», si legge sul sito della raccolta firme, chiamato «Stand with Jensen» («stiamo con Jensen»). Secondo gli organizzatori, l’ex Ceo sarebbe stato costretto a lasciare il suo incarico senza un «giusto processo e senza nemmeno pochi giorni per difendersi». La petizione ha già raccolto quasi 193mila firme, tra cui quelle di circa 10mila attuali dipendenti di Nvidia, pari a circa il 18% del personale dell’azienda, come ricorda il Guardian. Tra i firmatari non ci sono soltanto dipendenti, ma anche alcuni dei nomi più importanti della Silicon Valley. Oltre a Musk, hanno aderito alla petizione Tim Sweeney, fondatore e Ceo dell’editore di videogiochi Epic Games, Garry Tan, presidente di Y Combinator, uno degli incubatori di startup più importanti di San Francisco, e Travis Kalanick, cofondatore di Uber. Nonostante il sostegno raccolto dall’ex Ceo, Nvidia ha però fatto sapere di non avere intenzione di reintegrarlo, ritenendo il suo ritorno troppo rischioso.

Il caso Jensen

Huang è finito al centro della vicenda per la sua relazione con Alice Huang, sospettata dalle autorità americane di essere una spia cinese al servizio del ministero della Sicurezza dello Stato di Pechino. Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha annunciato le sue dimissioni da tutte le cariche, quelle di presidente, amministratore delegato e membro del board, con effetto immediato. Secondo le autorità statunitensi, la donna avrebbe lavorato per i servizi segreti cinesi, accuse respinte da Pechino. Sospetti che si inseriscono in un contesto di tensioni tra Stati Uniti e Cina sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Nvidia occupa infatti una posizione dominante nella progettazione di Gpu, chip avanzatissimi che negli ultimi anni si sono rivelati fondamentali per lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Proprio per mantenere il vantaggio tecnologico su Pechino e frenare i progressi della Cina nel campo dell’intelligenza artificiale, sono anni che gli Stati Uniti limitano l’esportazione dei chip più avanzati verso il Paese.