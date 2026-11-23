Senza un nuovo decreto interministeriale, l’aliquota tornerà al livello ordinario fissato lo scorso gennaio: 672,90 euro ogni 1.000 litri, pari a 67,29 centesimi al litro, IVA esclusa

Si chiude la breve tregua fiscale per gli automobilisti: da domani, martedì 24 novembre, terminerà lo sconto di 4,88 centesimi, Iva inclusa, introdotto dal governo lo scorso 10 novembre. Secondo le indiscrezioni di Staffetta Quotidiana, una proroga immediata da parte dell’esecutivo è altamente improbabile e, all’indomani della scadenza del taglio delle accise, il prezzo medio del gasolio potrebbe risalire intorno ai 2,246 euro al litro.

Cosa cambia da martedì 24 novembre

Lo sconto applicato nelle ultime due settimane era stato finanziato sfruttando l’extra gettito Iva attraverso il meccanismo dell’accisa mobile. In assenza di un nuovo decreto interministeriale, da domani l’aliquota tornerà automaticamente al livello ordinario fissato a inizio gennaio 2026: 672,90 euro ogni 1.000 litri, pari a 67,29 centesimi al litro, Iva esclusa. Per le casse dello Stato confermare il taglio rappresenterebbe un impegno finanziario difficile da sostenere, ma l’effettivo impatto sui cartelloni dei distributori dipenderà anche dall’andamento delle quotazioni petrolifere internazionali e dalle scelte commerciali delle singole compagnie.

L’aumento fino a 2,44 euro per pieno

In attesa di verificare i nuovi listini, le rilevazioni di Staffetta Quotidiana fotografano per oggi, lunedì 23 novembre, una situazione ancora leggermente orientata al ribasso su tutta la rete. La benzina in modalità self si attesta a una media di 1,941 euro al litro, il metano scende a 2,155 euro al chilo, mentre il GPL sale leggermente a 0,843 euro. Spostandosi sulla rete autostradale, la benzina al self raggiunge 1,975 euro al litro e il gasolio tocca i 2,254 euro, mentre sul fronte del servito il GPL viaggia a 0,936 euro al litro e il metano scende a 2,093 euro al chilo. Da domani, il prezzo medio del gasolio potrebbe attestarsi intorno a 2,246 euro al litro: fare un pieno, quindi, potrebbe costare fino a 2,44 euro in più rispetto alle quotazioni attuali.

Perché Assoutenti vuole il rinnovo dell’agevolazione

Contro lo stop all’agevolazione si schiera Assoutenti. «Il nostro auspicio è che il governo prosegua su questa strada, mantenendo fino a fine anno il taglio delle accise sul gasolio» dichiara il presidente Gabriele Melluso, che chiede all’esecutivo di sostenere la spesa delle famiglie in occasione degli spostamenti di Natale e Capodanno. Aggiunge Melluso: «Il lento ribasso dei listini registrato negli ultimi giorni non è sufficiente: il governo deve fare la sua parte sfruttando il maggior gettito IVA per ridurre i prezzi ai distributori».