La cassiera di un supermercato Coop di Modena sosteneva di essere stata raggirata da due clienti. Ma per i giudici le immagini delle telecamere dimostrano che il gesto era volontario. Ora dovrà pagare altri 5mila euro di spese legali

Una pentola wok da 23,62 euro e uno scolapasta da 6,90. In tutto 30,52 euro di merce non registrata alla cassa. Tanto è bastato a una dipendente della Coop di Modena per perdere il lavoro dopo oltre vent’anni di servizio. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato il licenziamento della cassiera, già ritenuto legittimo dal Tribunale di Modena lo scorso aprile. A pesare sulla decisione non è stato il valore dei due prodotti, ma il comportamento della donna, che secondo i magistrati avrebbe evitato volontariamente di passarli sul lettore ottico. Lo racconta il Corriere di Bologna.

Il gesto ripreso dalle telecamere

La vicenda risale al 2024. Durante un’operazione di cassa, la dipendente non aveva registrato due articoli acquistati da alcune clienti. Secondo la ricostruzione dell’azienda, la donna avrebbe spostato per due volte i prodotti dal nastro trasportatore verso il proprio corpo, impedendo al lettore ottico di rilevare i codici a barre. A scontrino già chiuso, un addetto alla vigilanza aveva scoperto la mancata registrazione. Per la cassiera è scattato il licenziamento.

La donna aveva deciso di impugnare il provvedimento, chiedendo di tornare al lavoro e ottenere un risarcimento. Ma il Tribunale di Modena aveva respinto il ricorso, condannandola a pagare 1.500 euro di spese legali. Ora è arrivata anche la conferma in appello. Per i giudici, le immagini della videosorveglianza mostrano che la lavoratrice ha agito senza esitazioni, eludendo volontariamente la scansione dei prodotti. Il valore modesto della merce non cambia la valutazione: il comportamento è stato ritenuto sufficiente a compromettere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

La versione della cassiera

La donna ha sempre respinto l’accusa di aver agito intenzionalmente. In un’intervista rilasciata al Corriere di Bologna lo scorso aprile aveva sostenuto di essere stata vittima di un raggiro. Secondo la sua versione, le due clienti coinvolte erano già conosciute per precedenti tentativi di truffa e avrebbero manomesso i codici a barre dei prodotti. La cassiera ha negato qualsiasi complicità.

Una ricostruzione che non ha convinto neppure i giudici di secondo grado. La donna, che aveva chiesto di essere reintegrata nel supermercato, dovrà ora sostenere circa 5mila euro di ulteriori spese legali, oltre ai 1.500 euro stabiliti in primo grado.