Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza riportati da Repubblica, l'ex primo cittadino avrebbe usato denaro pubblico, destinato a manifestazioni culturali. L'inchiesta della Corte dei conti

Ristoranti, vestiti firmati, soggiorni di lusso e persino un orologio da 6mila euro acquistato a Capri. Sarebbero alcune delle spese personali sostenute dall’ex sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, utilizzando denaro pubblico transitato sul conto corrente di un’associazione. La Procura regionale della Corte dei conti per la Campania – scrive la Repubblica – contesta a Coppola e a tre dipendenti comunali un presunto danno erariale di quasi 179mila euro, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Torre Annunziata su presunti illeciti nell’assegnazione di appalti.

Il danno erariale da 179mila euro e le spese dell’ex sindaco

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i quattro avrebbero consentito la liquidazione «acritica» di somme di denaro a favore di un’associazione, senza effettuare i necessari controlli sulla regolarità delle operazioni e sull’effettiva destinazione dei fondi. Il denaro pubblico, una volta confluito sul conto corrente dell’associazione, sarebbe stato poi utilizzato dall’ex primo cittadino attraverso una carta bancomat collegata al conto.

Con quella carta sarebbero stati pagati conti al ristorante, capi di abbigliamento di marca, carburante e soggiorni in strutture di lusso. Tra gli acquisti contestati anche un orologio del valore di circa 6mila euro, comprato a Capri e successivamente ritrovato nell’abitazione di Coppola. A fornire ulteriori elementi agli investigatori sarebbe stata anche la geolocalizzazione del cellulare dell’ex sindaco. I dati avrebbero infatti collocato il telefono negli stessi luoghi in cui venivano effettuati gli acquisti.

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Cosa c’è nell’indagine

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dai vice procuratori generali Licia Centro e Ferruccio Capalbo, sotto la direzione del procuratore regionale Giacinto Dammicco, ha evidenziato anche le presunte responsabilità dei tre dipendenti comunali. Per gli inquirenti, la mancata verifica degli atti e dei pagamenti avrebbe consentito la fuoriuscita di risorse pubbliche senza i dovuti controlli.

La Procura contabile ha chiesto per gli amministrativi una condanna a titolo di dolo, quantomeno eventuale. Quanto a Coppola, l’ex sindaco è chiamato a rispondere, in concorso solidale doloso con il dirigente e gli istruttori, «di una quota di danno pari a 39.966,58 euro». È la cifra che corrisponderebbe agli acquisti personali effettuati utilizzando il bancomat dell’associazione. A rafforzare l’impianto accusatorio anche un’intercettazione telefonica nella quale l’ex primo cittadino avrebbe definito l’associazione una propria «creatura».

Gli altri presunti sprechi di denaro

La citazione davanti alla Corte dei conti rappresenta la conclusione di un primo filone di accertamenti, ma non esaurisce il quadro delle contestazioni. Con ulteriori atti, infatti, sono stati segnalati altri presunti sprechi di denaro pubblico per circa 190mila euro, relativi ad affidamenti a un’altra società per l’organizzazione di rassegne culturali, tra cui «Sorrento d’Autore» nelle edizioni 2023 e 2024.

Foto copertina: NPK ANSA / CIRO FUSCO | Massimo Coppola, ex sindaco di Sorrento, durante un evento a Napoli, 19 ottobre 2023