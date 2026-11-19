La Relazione sulle dipendenze del Parlamento: la durata media del ritiro sociale è di cinque anni, ma in alcuni casi arriva addirittura a dieci

Gli hikikomori in Italia sono 200 mila. E secondo la relazione al Parlamento sul fenomeno si tratta di una nuova dipendenza dove il ritiro sociale si estende nei casi più estremi anche al digitale. Gli hikikomori sono persone, di solito giovani, che si chiudono in casa – spesso nella propria camera – evitando scuola, lavoro e interrompendo le relazioni sociali esterne per almeno sei mesi. L’inquadramento clinico è stato fatto in Giappone negli Anni 80 ed è stato reso noto dallo psichiatra Tamaki Saitō alla fine degli Anni 90. In Giappone è stato calcolato oltre un milione di casi.

Gli hikikomori in Italia

«Ricordo la storia di un ragazzo che comunicava con i genitori esclusivamente tramite messaggi fatti scivolare sotto la porta della sua stanza, senza mai mostrarsi», racconta a La Stampa Marco Crepaldi, psicologo e fondatore dell’associazione Hikikomori Italia. «I più gravi non usano Internet o, comunque, non lo utilizzano per finalità sociali. Sono completamente isolati», spiega. L’emergenza coinvolge circa 200 mila persone in Italia. «Dal 2017 abbiamo ricevuto oltre 10 mila richieste di aiuto». Nella Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia 2026 si dice che oltre 50 mila studenti delle scuole superiori, il 2,1%, del totale, dichiarano di aver vissuto un isolamento durato più di sei mesi.

200 mila

Il 2,5 è in fase di ritiro tra i tre e i sei mesi. La Relazione inserisce il fenomeno fra le nuove dipendenze e i comportamenti a rischio dei giovani. La durata media del ritiro sociale è di cinque anni, ma in alcuni casi arriva addirittura a dieci. «È importantissimo intervenire precocemente. Se non si agisce nei primi due anni, il ritiro rischia di cronicizzarsi. Più passa il tempo, più diventa difficile intervenire, perché subentra l’ansia di aver compromesso la propria esistenza, di aver scavato un divario troppo ampio con i coetanei. E allora la vergogna di tornare fuori diventa ancora più forte di quella che c’era prima di ritirarsi».

I maschi

I maschi sono l’80% dei casi segnalati dalle famiglie. «I casi più gravi di ritiro sociale riguardano quasi esclusivamente gli uomini. Sebbene anche le donne soffrano il peso della società, hanno una maggiore predisposizione a riconoscere il proprio disagio, facilitando così il percorso di recupero». «Gli uomini sono molto orgogliosi, narcisisti, anche molto machisti, pressati da questo ruolo del maschio che non deve chiedere aiuto, che non deve mostrarsi fragile».