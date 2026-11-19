Ieri l'ordine del leghista Lorenzo Fontana. Oggi la reazione di FdI: «Ora bonificate tutte le falci e martello». Fini: «Personaggio divisivo». L'attacco di Parrini (Pd)

«Rimuovere simboli e foto che possano, anche indirettamente, richiamarsi all’ideologia fascista». Con questo compito i funzionari della Camera dei deputati sono arrivati ieri mattina nella sala del Cenacolo a Palazzo Valdina. Ovvero la sede della mostra su Pino Rauti. L’ordine arriva dal presidente di Montecitorio, il leghista Lorenzo Fontana. E loro hanno tagliato venti minuti di un video in cui Rauti si materializzava in loop, circondato da croci celtiche, divise da milizia fascista, quadri del Duce, asci bipenne, bandiere della Rsi. Alla fine del contributo filmato sono rimasti appena 4 minuti. Mentre, fa sapere Il Fatto Quotidiano, da un’intervista sono state espunte frasi ritenute non passabili.

La mostra su Rauti alla Camera

Il giorno prima le foto della mostra erano state pubblicate su Repubblica. Rauti è stato il fondatore del centro studi di estrema destra Ordine Nuovo, oltre che parlamentare missino. Dentro Fratelli d’Italia, che l’ha voluta per calcolo elettorale e senso identitario. Ma adesso prevale l’imbarazzo. «Non mi aspettavo tutte queste partite, stucchevoli, che sono figlie della campagna elettorale», si è giustificato Fabio Rampelli. Intanto Alessandro Amorese di FdI e membro della Commissione Cultura fa sapere di non avere apprezzato: «Rauti è stato un uomo politico che in quest’aula ha fatto quattro legislature e due al Parlamento europeo, non sono riusciti a impedirglielo allora, non riusciranno oggi a impedire di ricordarlo alla Camera con una mostra e un convegno».

Eccesso di zelo

Dentro FdI c’è chi vede il caso come un eccesso di zelo di Fontana. Il capogruppo Galeazzo Bignami dice: «Ora ci aspettiamo che vengano bonificate tutte le falci e martello degli altri gruppi parlamentari». Gianfranco Fini, ex presidente della Camera e padrino politico di Giorgia Meloni, dice a Repubblica che non andrà a visitare la mostra. E spiega: «I miei rapporti con Pino Rauti sono noti, detto questo finché si fa una mostra su Rauti deputato va bene perché è una questione istituzionale. Se poi, come è stato scritto, l’organizzazione fa ricorso a simbologie o a momenti che nulla hanno a che vedere con la presenza di Rauti in Parlamento, è inevitabile la polemica. Ed è giusto rimuoverli».

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Personaggio divisivo

Anche perché, ragiona l’ex An e Futuro e Libertà, «Rauti è un personaggio divisivo a sinistra ma anche all’interno della destra italiana. Basta ricordarsi come ha lasciato il Movimento Sociale a metà degli anni Novanta dopo la svolta di Fiuggi». La capogruppo del Pd Chiara Braga chiede di chiuderla: «La semplice rimozione di alcune immagini non può risolvere il problema dell’opportunità stessa di ospitare una simile iniziativa negli spazi di un’istituzione nata dalla Resistenza e dalla Liberazione». «Le idee del fascismo sono l’avvenire» dichiarava Rauti alla tv svizzera nel 1971, ha ricordato la pd Laura Boldrini. E il senatore Dario Parrini fa notare che Rauti fu «uno schietto antisemita».