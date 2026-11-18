L'annuncio di Filippo Mannino: Meloni mi scrisse che non mi avrebbe lasciato solo e non lo ha fatto

«È stato un percorso cominciato nel 2023, quando ci sono stati i primi contatti con la presidente Meloni e ho riscontrato vicinanza sulla gestione dell’immigrazione. “Non la lascio da solo”, mi scrisse la presidente proprio il 12 settembre 2023, quando arrivarono quasi 11 mila persone su cento barche». Lo afferma, in un’intervista a Qn, il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, parlando del suo passaggio a Fratelli d’Italia.

Gli sbarchi

«È stato uno dei giorni più difficili, non solo della mia sindacatura, ma anche della storia dell’isola; il sistema dei soccorsi e dell’accoglienza andò in difficoltà, nessuno si aspettava quei numeri. Pochi giorni dopo arrivò a Lampedusa la premier Meloni con la presidente della Commissione europea von der Leyen e poi, pian piano, è nato questo rapporto, non solo con la presidente, ma anche con altri membri del governo», dice. Secondo Mannino li sbarchi si sono ridotti e la vita a Lampedusa è migliorata sotto il governo Meloni: «Assolutamente sì. È entrato il tema di chi vive a Lampedusa e le azioni messe in campo hanno dimostrato che, se si vuole, il fenomeno migratorio è assolutamente gestibile e governabile. I numeri degli sbarchi si sono ridotti drasticamente: al 31 ottobre di quest’anno i migranti arrivati sono poco meno di 15mila, tre anni fa erano 100mila».

Le telecamere

«Un altro aspetto che ho apprezzato della presidente e del governo – afferma ancora – è che continuano a sostenerci e ad aiutarci anche se non siamo più in emergenza e le telecamere sono andate via», aggiunge Mannino. Tra pochi mesi ci saranno le Politiche, ci ha fatto un pensierino? «Ho iniziato un lavoro per Lampedusa e Linosa e devo terminarlo. Nonostante quello che abbiamo fatto, c’è ancora tanto da lavorare per le mie isole».